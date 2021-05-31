В ЕС задумались о продлении квот на импорт стали

В ЕС задумались о продлении квот на импорт стали

Европейская комиссия может продлить действие квот на импорт стальной продукции, истекающее 30 июня текущего года, на один год. При этом размер квоты может быть увеличен на 5% по сравнению с текущим уровнем, сообщает агентство Kallanish.

Ранее Европейская комиссия обещала обнародовать окончательное решение в начале июня. Металлургическое лобби в ЕС выступало за продление ограничений на следующий трехлетний срок, тогда как потребители требуют их отмены, чтобы ослабить дефицит проката на европейском рынке.

Половинчатое решение о продлении квоты на год поэтому может не устроить никого. Металлурги посчитают его слишком слабым и недостаточно защищающим европейский рынок от внешней конкуренции. Для потребителей ситуация опять окажется в "подвешенном" состоянии до середины 2022 года, что усложнит составление долгосрочных планов.

МинПром по материалам uaprom.info

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