Объем угля на украинских ТЭС за неделю увеличился на 300 тыс. тонн

Объем угля на украинских тепловых электростанциях (ТЭС) за прошедшую неделю увеличился на 300 тыс. тонн и достиг 1,2 млн тонн. Как передает Укринформ, об этом сообщил председатель независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец в Фейсбуке.



По его словам, для необходимого для прохождения отопительного сезона объема не хватает еще 800 тыс. тонн угля. М.Волынец отметил, что Министерство энергетики сообщает об актуализации энергобаланса в стране.



"С учетом ожидаемых режимов работы энергосистемы в осенне-зимний период 2021-2022 годов готовится обновление графика накопления объемов угля и резервного топлива", - констатировал председатель профсоюза горняков.



