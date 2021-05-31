Объем угля на украинских ТЭС за неделю увеличился на 300 тыс. тонн

Объем угля на украинских ТЭС за неделю увеличился на 300 тыс. тонн

Объем угля на украинских тепловых электростанциях (ТЭС) за прошедшую неделю увеличился на 300 тыс. тонн и достиг 1,2 млн тонн. Как передает Укринформ, об этом сообщил председатель независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец в Фейсбуке.

По его словам, для необходимого для прохождения отопительного сезона объема не хватает еще 800 тыс. тонн угля. М.Волынец отметил, что Министерство энергетики сообщает об актуализации энергобаланса в стране.

"С учетом ожидаемых режимов работы энергосистемы в осенне-зимний период 2021-2022 годов готовится обновление графика накопления объемов угля и резервного топлива", - констатировал председатель профсоюза горняков.

МинПром по материалам Укринформ

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