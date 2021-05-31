С помощью ВИЭ произведут электроэнергии на 51 млрд грн

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), прогнозирует увеличение стоимости произведенной электрической энергии из возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в 2021 году на 24% по сравнению с 2020 годом – до 51,26 млрд грн и вдвое больше, чем в 2019 году (24,48 млрд грн). Об этом в НРКЭКУ сообщили отраслевому изданию ExPro.



По данным Нацкомиссии, в 2020 году стоимость электроэнергии из возобновляемых источников составила 40,84 млрд грн, в том числе произведенной СЭС – 27,41 млрд грн, ВЭС – 9,84 млрд грн, станциями на биомассе – 2,81 млрд грн, ГЭС – 771,09 млрд грн.



При этом Нацкомиссия прогнозирует в 2021 году увеличение суммарной установленной мощности генерации из ВИЭ до 9,2 тыс. МВт, что на 19% больше показателя 2020 года.



Наибольший рост установленной мощности в 2021 году регулятор прогнозирует для ветровых электростанций – на 60%, до 2093 МВт. В то же время генерация СЭС в 2021 году вырастет до 6677,5 МВт с 6,093,5 МВт в 2020 году.



В целом, прогнозные суммарные объемы отпуска электроэнергии из ВИЭ в 2021 году ожидаются на уровне 11,99 млрд кВт-ч, что на 17% больше 2020 года. В том числе с ростом установленной мощности ВЭС в 2021 году полезный отпуск электроэнергии этим видом генерации составит не менее 4 млрд кВт-ч, что на 25% больше 2020 года. В то же время отпуск электроэнергии СЭС вырастет до 6,7 млрд кВт-ч с 6 млрд кВт-ч в прошлом году.



В НКРЭКУ уточнили, что прогнозная стоимость производимой электроэнергии из ВИЭ включает расходы по ПСО для альтернативной генерации (21,7 млрд грн), расходы на услуги по уменьшению нагрузки производителем, который осуществляет продажу электроэнергии по "зеленому" тарифу или аукционной цене (2,4 млрд грн), расходы из государственного бюджета (11,55 млрд грн) и прогнозная стоимость на РСН (умноженный прогнозный объем отпуска электроэнергии из ВИЭ на среднюю цену продажи "Гарантированным покупателем" в 2020 году.



