В мире устойчиво растет выпуск глинозема

В мире устойчиво растет выпуск глинозема

По данным International Aluminium Institute (IAI), в апреле 2021 г. в мире было произведено 11,598 млн т металлургического глинозема. Это на 2,6% меньше, чем в марте, но на 6,9% превышает показатель аналогичного месяца прошлого года.

Всего по итогам первых четырех месяцев 2021 г. мировое производство глинозема составило 45,856 млн т, что на 5,1% больше, чем в тот же период годичной давности и на 5,5% больше, чем в январе-апреле "доковидного" 2019 г.

Более 53% от глобального объема производства глинозема приходится на Китай. В апреле объем выпуска данной продукции достиг 6,184 млн т, на 10,2% больше, чем годом ранее. За четыре месяца китайские компании произвели 24,514 млн т глинозема. Это на 8,5% превышает показатель аналогичного периода прошлого года за счет низкой базы и на 2,6% больше, чем за первые четыре месяца в 2019 г.

Исходя из статистики IAI, производство глинозема стабильно растет в СНГ, странах Южной Америки, Азии без Китая и Африки. В то же время в Западной Европе и Северной Америки оно сократилось по сравнению как с 2020-м, так и с 2019 г.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Метинвест демонтирует доменные печи на АзовсталиМетинвест демонтирует доменные печи на Азовстали
В Киеве отключат горячую водуВ Киеве отключат горячую воду
Впервые судебное решение приняли в пользу вкладчиков банков-банкротов. Ответчики — бывшие топ-менеджерыВпервые судебное решение приняли в пользу вкладчиков банков-банкротов. Ответчики — бывшие топ-менеджеры
ArcelorMittal планирует увеличить добычу железной руды в ЛиберииArcelorMittal планирует увеличить добычу железной руды в Либерии
Нацбанк ужесточил требования к безопасности и киберзащите денежных переводовНацбанк ужесточил требования к безопасности и киберзащите денежных переводов
Блок рекламы


Похожие новости
Мировое производство нержавейки по итогам года вырастет на 8% - MEPSМировое производство нержавейки по итогам года вырастет на 8% - MEPS
Cмена лидера. Forbes назвал владельца Louis Vuitton богатейшим человеком в миреCмена лидера. Forbes назвал владельца Louis Vuitton богатейшим человеком в мире
В мире вырос спрос на никельВ мире вырос спрос на никель
Китайцы задумались о выпуске аккумуляторов в АргентинеКитайцы задумались о выпуске аккумуляторов в Аргентине
Минимальная зарплата вырастет до 6 500 гривенМинимальная зарплата вырастет до 6 500 гривен
Зеленский заявил, что минимальная зарплата в Украине до конца года вырастет до 6500 грнЗеленский заявил, что минимальная зарплата в Украине до конца года вырастет до 6500 грн
В Китае растет выплавка сталиВ Китае растет выплавка стали
В Кувейте горело одно из крупнейших нефтяных месторождений в мире, пострадали двое рабочихВ Кувейте горело одно из крупнейших нефтяных месторождений в мире, пострадали двое рабочих
Цена на плоский прокат в Бразилии в мае вырастет на 16-18%Цена на плоский прокат в Бразилии в мае вырастет на 16-18%
Украина вошла в тройку лидеров по экспорту ячменя в миреУкраина вошла в тройку лидеров по экспорту ячменя в мире
Последние новости
Подгружаем последние новости