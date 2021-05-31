Украина осуществила первую выплату по ВВП-варантам на $40,75 млн

Выплату осуществили по итогам 2019 года.

Украина осуществила первую выплату по ВВП-варантам на $40,75 млн
Фото: LB.ua

Украина в понедельник осуществила первую выплату по ВВП-варантам, выпущенным в пределах реструктуризации госдолга Украины в 2015 году, которая составляла $40 млн 750,65 тыс.

Об этом сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Министерстве финансов.

Ранее Минфин отмечал, что соответствующие расчеты были осуществлены 30 апреля согласно условиям выпуска, выплата осуществляется по итогам 2019 года.

С учетом общего условного или номинального объема, на который выпущены ВВП-варранты - $3 млрд 239,32 млн, выплата составляла $12,58 на каждые $1000 номинальной стоимости этих инструментов. Напомним, в 2015 году Украина осуществила реструктуризацию внешнего долга по 13 выпускам еврооблигаций на общую сумму 15 млрд долларов. Договоренность предусматривала списание около 3 млрд долга и отсрочку на выплату 8,5 млрд долларов основной суммы долговых обязательств на четыре года.

Владельцы облигаций получили новые бумаги на общую сумму $11,95 млрд с доходностью 7,75% годовых и со сроком погашения с 2019 по 2027 годы. Кроме того, условиями обмена предусмотрен выпуск государственных деривативов.

Это специальные долговые бумаги, выплаты по которым привязаны к росту экономики: чем быстрее увеличивается ВВП, тем больше будет сумма. Если ВВП за год увеличился менее чем на 3%, государство не платит. В 2021 году Украина платит за варантами, исходя из роста ВВП в 2019 году на 3,2%.В 2020 году из-за коронакризиса экономика обвалилась, поэтому выплат в 2022 году не будет.

В 2023 году выплаты будут больше, чем в этом году, поскольку даже по консервативному прогнозу Нацбанка в 2021 году ожидается рост на 3,8%.

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