Таможенная служба отказала "Укртранснафте" в предоставлении разрешений на использование "трубы Медведчука"

Государственная таможенная служба Украины отказала АО "Укртранснафта" в предоставлении разрешений на использование таможенных складов на территории арестованной части магистрального нефтепродуктопровода "Самара – Западное направление".

Об этом говорится в ответе ГТС от 25 мая о рассмотрении письма и заявлений "Укртранснафта", который имеется в распоряжении LB.ua.

Как указано в документе, решение принято в связи с ненадлежащим исполнением требований к функционированию складов и непредоставлением соответствующих документов всеми субъектами хозяйствования.

"Сообщаем об отказе в предоставлении АО "Укртранснафта" разрешений на право об открытии и эксплуатации таможенных складов на территориях ЛПДС (линейно производственно-диспетчерских станций, - ред.) "Новоград-Волынский" и ЛПДС "5С", - говорится в документе.

Таким чином, не виконуються рекомендації Ради національної безпеки та оборони урядові щодо виконання рішення РНБО "Про вжиття заходів для захисту майнових інтересів держави" від 19 лютого.

Напомним, в апреле АРМА выбрало управляющего для "трубы Медведчука". Победителем конкурса на управление частью нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление стало АО "Укртранснафта". Следующий этап предусматривал проведение оценки активов и заключение договора об управлении между АРМА и АО "Укртранснафта".

Напомним, при предыдущих владельцах в 2017-2019 годах было уничтожено почти 400 километров нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление". Магистраль была возвращена в собственность государства решением Совета нацбезопасности и обороны от 19 февраля.

СНБО также поручил Кабинету министров принять меры для сохранения и эксплуатации части нефтепродуктопроводов общей протяженностью 1433 км, проходящих через территорию Украины. Речь идет об участке нефтепродуктопроводов Самара - Западное направление и Грозный - Армавир - Трудовая, которая проходит по территории Украины. Он в 2018 году был выведен из государственной собственности и передан в пользование роSSийским коммерческим структурам и компаниям, аффилированным с нардепом Виктором Медведчуком. Сам Медведчук заявлял, что ни он, ни его семья не причастны к трубопроводу "Самара - Западное направление".

Позже Высший антикоррупционный суд принял решение об аресте и передаче в управление АРМА всего имущества нефтепродуктопровода. В то же время до определения победителя конкурса и начала им мер по управлению арестованный объект находится на ответственном хранении АО "Укртранснафта".