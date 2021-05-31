На украинских АЗС вскоре появятся рестораны McDonald\'s

Компания McDonald's планирует открыть свои рестораны быстрого питания на АЗС по всей Украине. Такое заявление в интервью "НефтеРынку" сделал директор по развитию McDonald's Украина Виталий Стефурак.

По его словам, опыт первого ресторана быстрого питания McDonald's, который открыли на АЗС KLO три года назад, оказался успешным. Поэтому сейчас ведутся переговоры с разными сетями АЗК (главными игроками рынка), чтобы на территории их заправок начали работать рестораны быстрого питания McDonald's.

Нужно отметить, что компания McDonald's собирается платить сетям АЗС арендную плату в виде процента от выручки. То есть схема работы с сетями АЗС не отличается от работы с текущими арендодателями "Макдональдса".

Среди обязательных условий сотрудничества – земельный участок площадью не менее 30 соток, интенсивное дорожное движение и возможность покупать блюда из автомобиля.

Ранее стало известно, что в Украине с января по март 2021 года в Украине демонтировали 151 АЗС, которые не имели разрешения на работу.