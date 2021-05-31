JSW Steel сократит производство из-за запрета на использование кислорода в промышленных целях

JSW Steel сократит производство из-за запрета на использование кислорода в промышленных целях

Как сообщает Financial Express, производство стали индийской компании JSW Steel в первом квартале текущего финансового года пострадает из-за воздействия запрета на использование кислорода в промышленных целях. Ожидается, что потребление стали также будет ниже, поскольку локальные ограничения в нескольких частях страны влияют на спрос.

Однако руководство компании надеется, что влияние будет ограничено одним кварталом, а условия должны улучшиться со второго квартала и далее.
Сешагири Рао, совместный управляющий директор JSW Steel и главный финансовый директор группы, сообщили, что загрузка производственных мощностей компании составила 96% в мартовском квартале, а в апреле снизилась до 91%.

"При том, что потребность в медицинском кислороде останется на том же уровне, (загрузка мощностей) в мае также может быть на том же уровне. Так что да, это окажет некоторое влияние на производство стали, которое в апреле было на 4-5% ниже, а в мае будет аналогичный показатель", - сказал он.

В настоящее время компания поставляет до 1200 тонн медицинского кислорода в сутки, а в апреле поставила 20 000 тонн. В конце прошлого месяца JSW Steel заявила, что сократит производство стали и увеличит предложение жидкого кислорода, что вызвало резкий скачок спроса, когда вторая волна Covid-19 поразила Индию. JSW Steel поставляет жидкий кислород со своих трех производственных предприятий в Карнатаке, Махараштре и Тамил Наду в различные штаты.

JSW Steel сообщила о резком скачке консолидированной чистой прибыли почти в 22 раза в годовом исчислении до 4 191 крор рупий за квартал, закончившийся 31 марта 2021 года, что является самым высоким показателем квартальной прибыли за всю историю. Многократный скачок произошел на фоне увеличения спроса на сталь, резкого роста цен на сталь во всем мире и более низкой базы прошлого года, на которую повлияли сбои, вызванные пандемией Covid-19.

Производитель стали также сообщил о своей самой высокой квартальной выручке от операционной деятельности, которая увеличилась на 51% г/г, до 26 934 крор рупий.

МинПром по материалам МеталлТорг

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Метинвест демонтирует доменные печи на АзовсталиМетинвест демонтирует доменные печи на Азовстали
В Киеве отключат горячую водуВ Киеве отключат горячую воду
Впервые судебное решение приняли в пользу вкладчиков банков-банкротов. Ответчики — бывшие топ-менеджерыВпервые судебное решение приняли в пользу вкладчиков банков-банкротов. Ответчики — бывшие топ-менеджеры
ArcelorMittal планирует увеличить добычу железной руды в ЛиберииArcelorMittal планирует увеличить добычу железной руды в Либерии
Нацбанк ужесточил требования к безопасности и киберзащите денежных переводовНацбанк ужесточил требования к безопасности и киберзащите денежных переводов
Блок рекламы


Похожие новости
В Иране из-за засухи запретили майнинг криптовалютВ Иране из-за засухи запретили майнинг криптовалют
Канадскую Algoma Steel купят американцы за 1,7 млрд долл.Канадскую Algoma Steel купят американцы за 1,7 млрд долл.
Суд Гааги обязал Shell к 2030 году сократить объем выбросов на 45%Суд Гааги обязал Shell к 2030 году сократить объем выбросов на 45%
Liberty Steel начала распродажу активов в ВеликобританииLiberty Steel начала распродажу активов в Великобритании
Строительство вагонов в Украине снизилось втрое из-за импорта б/у вагонов из РФ, - ФРУСтроительство вагонов в Украине снизилось втрое из-за импорта б/у вагонов из РФ, - ФРУ
Liberty Steel начала распродавать активы в ИталииLiberty Steel начала распродавать активы в Италии
Производство вагонов в Украине упало на 53%Производство вагонов в Украине упало на 53%
Для погашения долга кредитору Liberty Steel продаст заводДля погашения долга кредитору Liberty Steel продаст завод
Liberty Steel перевела миллионы заемных средств в другие страныLiberty Steel перевела миллионы заемных средств в другие страны
Активами Liberty Steel заинтересовались китайцы и индийцыАктивами Liberty Steel заинтересовались китайцы и индийцы
Последние новости
Подгружаем последние новости