JSW Steel сократит производство из-за запрета на использование кислорода в промышленных целях

Как сообщает Financial Express, производство стали индийской компании JSW Steel в первом квартале текущего финансового года пострадает из-за воздействия запрета на использование кислорода в промышленных целях. Ожидается, что потребление стали также будет ниже, поскольку локальные ограничения в нескольких частях страны влияют на спрос.



Однако руководство компании надеется, что влияние будет ограничено одним кварталом, а условия должны улучшиться со второго квартала и далее.

Сешагири Рао, совместный управляющий директор JSW Steel и главный финансовый директор группы, сообщили, что загрузка производственных мощностей компании составила 96% в мартовском квартале, а в апреле снизилась до 91%.



"При том, что потребность в медицинском кислороде останется на том же уровне, (загрузка мощностей) в мае также может быть на том же уровне. Так что да, это окажет некоторое влияние на производство стали, которое в апреле было на 4-5% ниже, а в мае будет аналогичный показатель", - сказал он.



В настоящее время компания поставляет до 1200 тонн медицинского кислорода в сутки, а в апреле поставила 20 000 тонн. В конце прошлого месяца JSW Steel заявила, что сократит производство стали и увеличит предложение жидкого кислорода, что вызвало резкий скачок спроса, когда вторая волна Covid-19 поразила Индию. JSW Steel поставляет жидкий кислород со своих трех производственных предприятий в Карнатаке, Махараштре и Тамил Наду в различные штаты.



JSW Steel сообщила о резком скачке консолидированной чистой прибыли почти в 22 раза в годовом исчислении до 4 191 крор рупий за квартал, закончившийся 31 марта 2021 года, что является самым высоким показателем квартальной прибыли за всю историю. Многократный скачок произошел на фоне увеличения спроса на сталь, резкого роста цен на сталь во всем мире и более низкой базы прошлого года, на которую повлияли сбои, вызванные пандемией Covid-19.



Производитель стали также сообщил о своей самой высокой квартальной выручке от операционной деятельности, которая увеличилась на 51% г/г, до 26 934 крор рупий.



