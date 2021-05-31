Объемы поставок бензина А-95 из Беларуси упадут в 5 раз

Объемы поставок бензина А-95 из Беларуси упадут в 5 раз

В июне Белорусская нефтяная компания поставит в Украину около 10 тыс. т бензина марки А-95. Об этом enkorr сообщил источник в белорусской нефтяной отрасли.

По словам собеседников издания, решение было принято после резонанса, который получила новость о намерении БНК обнулить поставки этой марки в июне.

"В пятницу вопрос вновь был вынесен на обсуждение, сегодня уже есть решение, будет около 10 тыс. т", – сообщил собеседник, пожелавший остаться неназванным.

В пятницу, 28 мая, enkorr со ссылкой на держателей терм-контрактов на поставку бензина от БНК сообщил, что компания не подтверждает поставки бензина марки А-95 для украинских контрагентов на июнь.

Эту информацию подтвердили и в государственной «Укргаздобыче».

"Как и другие контрагенты, мы получили уведомление, что в июне поставок бензина А-95 по TERM-контрактам в Украину не будет. Беларусь – крупнейший поставщик бензина А-95 по TERM-контрактам в Украину. Да, достаточно неожиданно обрезали", — рассказал в комментарии 112ua.tv директор по коммерческим вопросам УГД Сергей Федоренко.

К вечеру Белорусская нефтяная компания заявила, что не выдавала никаких запретов на поставку бензинов. При этом заместитель генерального директора компании "БНК-Украина" Сергей Мельников допустил, что объем поставок может снизиться в связи с плановым ремонтом Мозырского НПЗ.

Напомним, нормативный объем поставок белорусского бензина составляет 55 тыс. т в месяц.

Ранее сообщалось о сокращении поставок дизельного топлива и бензина в связи с плановым ремонтом завода, а также вследствие неопределенности с поставками нефти на "Нафтан" после возобновления американских санкций. По этой причине Мозырский НПЗ перенес начало ремонта с 15 мая на 1 июня. Предположительно ремонт продлится один месяц, но, как показывает практика, для полноценного выхода на режим необходимо около 1,5 месяца.

МинПром по материалам enkorr

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