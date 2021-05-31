В апреле Япония сократила экспорт стали

В апреле Япония сократила экспорт стали

В течение апреля 2021 года Япония экспортировала 2,74 млн. тонн стальной продукции. Снижение объёмов в годовом сопоставлении – 3,6%, к предыдущему месяцу – 13,2%, сообщает пресс-служба японской федерации сталепроизводителей.

На долю продукции из обычных сталей пришлось 1,716 млн. тонн – на 4,2% меньше, чем за тот же месяц прошлого года, и на 15,1% по сравнению с мартом. Экспорт специальных сталей увеличился к апрелю 2020 года на 31,2%, но к предыдущему месяцу сократился на 3,5% до 0,668 млн. тонн.

За январь-апрель было экспортировано 11,068 млн. тонн продукции японских металлургических предприятий. Сокращение объёмов в годовом соотношении – 8,9%.


МинПром по материалам МеталлСервис

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