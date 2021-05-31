Глава МИД Беларуси заявил, что обещанные Евросоюзом € 3 млрд - это мало

"Это не та цифра, которая может радикально изменить ситуацию в государстве. Это - доля в нашем экспорте".

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что обещанные Европейским Союзом 3 млрд евро не изменят ситуацию в государстве.

Об этом он сказал в интервью роSSийскому "Коммерсанту".

"Оппоненты власти, которые находятся за рубежом, беглые оппоненты говорят, что Евросоюз уже приготовил 3 млрд евро для Беларуси. Это будет способствовать осуществлению демократических реформ, и все то, что было сделано за последние 25 лет, мы уничтожим и будем на этих руинах строить новое демократическое государство. Президент, выступая в парламенте, сказал, что об этих миллиардах мы слышим еще с 2010 года. Тогда, по-моему, нам обещали 5 млрд евро, но сейчас цифра немного уменьшилась. Не видно было и тех 5 млрд, и этих 3 млрд, которые якобы уже лежат в сейфах ЕС для построения новой демократической Беларуси, это не та цифра, которая может радикально изменить ситуацию в государстве. Это - доля в нашем экспорте", - сказал Макей.

Напомним, что Европейский Союз подготовил проект плана финансовой поддержки Беларуси, которую готов предоставить, если государство предпримет демократические перемены. Он предусматривает выделение 3 млрд евро в виде грантов, займов, государственных и частных инвестиций.