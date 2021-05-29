Шмыгаль: Украинская экономика начала восстанавливаться после коронакризиса

В первые четыре месяца 2021 года в Украине фиксируют положительные тренды, которые свидетельствуют о том, что украинская экономика начала восстанавливаться после коронакризиса.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль написал на своей странице в соцсети Facebook.

"В 2021 году мы должны заложить надежный фундамент, чтобы украинская экономика росла опережающими темпами в последующие годы", - сказал он.

Он отметил, что рост промышленности в апреле, из-за эффекта низкой базы, ускорился до 13% (против апреля 2020 года). В то же время за первые 4 месяца этого года промышленность выросла на 1,5% (против 4-х месяцев 2020 года). Самый быстрый рост наблюдается в химической промышленности, а также в производстве мебели. Машиностроение за 4 месяца выросло на 6,5%.

За первые четыре месяца этого года розничная торговля выросла на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Кроме того, рост потребления коррелируется и с фактором роста средних зарплат в стране. Так, средняя номинальная зарплата украинцев за апрель 2021 года была на 30% больше той, которую они получили за апрель 2020 года. Если учитывать рост цен (инфляцию), то зарплаты за год выросли на 20%.

"Экспорт украинской продукции за первые 4 месяца этого года вырос почти на 20%. В первом квартале 2021 года основные рынки для наших товаров - это КНР (14,2% от всего экспорта), Польша (7,6%), Турция (6,4%). За последнее время открыто 8 новых рынков, в частности, в страны Африки и Южной Америки. Происходит постоянная поддержка экспортеров через новые государственные продукты и форматы", - отметил Шмыгаль.

По его словам, финансовые результаты украинских предприятий в I квартале 2021 года - одни из лучших за последние 5 лет. Финансовый результат крупных и средних предприятий до налогообложения составил 166 млрд грн прибыли по сравнению с 4,9 млрд грн убытка за аналогичный период прошлого года. Доля убыточных предприятий сократилась до 27,8% от общего числа имеющихся крупных и средних компаний (это самый низкий показатель в I квартале за последние 5 лет).

Он добавил, что рынок земли должен начать работу уже через месяц, а правительство продолжает активно готовиться к его запуску и принимает необходимые документы для создания качественной инфраструктуры. "На последнем заседании Правительства утвердили Порядок функционирования Национальной инфраструктуры геопространственных данных. Теперь каждый гражданин сможет увидеть всю информацию о земельных участках, зданиях, инфраструктуре. Это новый уровень открытости и очень важный аспект для эффективной работы рынка земли. Портал уже начал работать как пилотный проект и будет активно наполняться информацией от территориальных общин", - подытожил премьер.