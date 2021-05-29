Нацполиция сообщила о подозрении руководителям фиктивных фирм, которым перечислили 4,5 млн грн "Укрзализныци"

Их подозревают в подделке документов.

Нацполиция сообщила о подозрении руководителям фиктивных фирм, которым перечислили 4,5 млн грн "Укрзализныци"
Фото: Нацполіція

Следователи Нацполиции сообщили о подозрении руководителям фиктивных фирм, на счета которых поступили 4,5 миллиона гривен государственных средств, перечисленных от одного из подразделений Юго-Западной железной дороги.

Об этом сообщили в Управлении коммуникации Нацполиции Украины.

Их подозревают в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205-1 Уголовного кодекса Украины - подделка документов, представляемых для проведения государственной регистрации юридического лица и физических лиц-предпринимателей.

Руководители предприятий, чтобы скрыть незаконную деятельность, внесли в регистрационную документацию недостоверные сведения о хозяйственной деятельности. "Должностное лицо одного из подразделений Юго-Западной железной дороги АО "Укрзализныця" перечислило 4,5 миллиона гривен этим предприятиям с признаками фиктивности. Средства выделялись на ремонт и обустройство зоны ожидания для пассажиров на пригородном вокзале", - говорится в сообщении.

Фигурантам может грозить ограничение свободы на срок от трех до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Процессуальное руководство осуществляют прокуроры Офиса Генерального прокурора.

Напомним, правоохранители разоблачили растрату средств в феврале 2021 года.

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