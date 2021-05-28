Кабмин решил узнать у бизнеса, как улучшить экспорт

Министерство экономики призывает экспортеров и бизнес-ассоциации высказать мнение относительно обновления экспортной стратегии Украины на следующие 5 лет.



Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Минэкономики в Фейсбуке.



"Призываем воспользоваться возможностью выразить свое мнение по обновлению экспортной стратегии Украины на следующие 5 лет. Масштабное исследование, которое в течение двух месяцев проводит Минэкономики, заканчивается 31 мая. Ждем ваших предложений по актуализации торговых приоритетов Украины", - говорится в сообщении.



В Минэкономики отмечают, что все предложения будут обработаны и учтены при обновлении "дорожной карты" стратегического развития торговли. Также данные исследования будут использованы при выработке предложений по внедрению эффективных мер правительства для стимулирования и роста украинского экспорта.



