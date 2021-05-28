Нацбанк ужесточил требования к безопасности и киберзащите денежных переводов

Национальный банк повысил уровень информационной безопасности и киберзащиты в сфере перевода средств.

Нацбанк ужесточил требования к безопасности и киберзащите денежных переводов
Фото: flickr.com

Национальный банк повысил уровень информационной безопасности и киберзащиты в сфере перевода средств. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

С целью повышения надежности и эффективности работы платежных систем регулятор установил четкие требования к участникам платежного рынка.

Что предусматривает постановление

  • внедрение риск-ориентированного подхода к защите информации в зависимости от суммы возможных убытков (требования к ключевым участникам платежного рынка будут ужесточаться);

  • установление требований к использованию средств защиты информации;

  • определение политики управления доступом;

  • повышение уровня безопасности платежных услуг для пользователей.

«Это даст возможность минимизировать количество инцидентов информационной безопасности и киберинцидентов в сфере перевода средств, урегулировать вопросы использования средств защиты информации, а также ускорить процесс модернизации существующих платежных систем с учетом современных технологий защиты информации», — говорится в сообщении.

Постановление НБУ вступает в силу с 29 мая 2021 года.

Переходной период

В то же время участники платежного рынка будут иметь переходный период (следующие 12 месяцев), чтобы доработать свои внутренние процедуры и документы по информационной безопасности и киберзащите и привести свою деятельность в соответствие с требованиями этого постановления.

Напомним

В марте 2021 года Национальный банк Украины определил перечень системно важных, социально значимых и важных платежных систем в Украине. К ним НБУ устанавливает повышенные требования.

Ранее «Минфин» писал, что система электронных платежей Национального банка Украины (СЭП) с 3 августа 2020 года заработала в режиме 23/7. Система доступна для проведения межбанковских платежей 23 часа в сутки 7 дней в неделю.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Метинвест демонтирует доменные печи на АзовсталиМетинвест демонтирует доменные печи на Азовстали
ArcelorMittal планирует увеличить добычу железной руды в ЛиберииArcelorMittal планирует увеличить добычу железной руды в Либерии
Беларусь не будет останавливать поставки нефтепродуктов в Украину в ответ на санкцииБеларусь не будет останавливать поставки нефтепродуктов в Украину в ответ на санкции
Госдолг Украины вырос на 1,2 млрд доллГосдолг Украины вырос на 1,2 млрд долл
В Киеве отключат горячую водуВ Киеве отключат горячую воду
Блок рекламы


Похожие новости
Нацбанк отобрал лицензии у семи страховых компанийНацбанк отобрал лицензии у семи страховых компаний
Нацбанк планирует снять все ограничения на движение капитала (видео)Нацбанк планирует снять все ограничения на движение капитала (видео)
Нацбанк хочет отказаться от активного рефинансирования банковНацбанк хочет отказаться от активного рефинансирования банков
Прибыль Нацбанка к распределению упадет в 2021 году на 13,43 миллиарда — прогноз НБУПрибыль Нацбанка к распределению упадет в 2021 году на 13,43 миллиарда — прогноз НБУ
Нацбанк применил меры воздействия к 9 страховщикам за нарушение нормативаНацбанк применил меры воздействия к 9 страховщикам за нарушение норматива
Нацбанк ухудшил прогноз падения ВВПНацбанк ухудшил прогноз падения ВВП
Нацбанк повысил учетную ставку до 7,5% годовыхНацбанк повысил учетную ставку до 7,5% годовых
В 2020 году через СЭП осуществлялось 91,4% всех платежей и переводов в пределах страныВ 2020 году через СЭП осуществлялось 91,4% всех платежей и переводов в пределах страны
Нацбанк снял для исполнителей банковскую тайну со счетов должниковНацбанк снял для исполнителей банковскую тайну со счетов должников
Транзит роSSийского газа создает для Украины подушку безопасности в военном плане, - КоболевТранзит роSSийского газа создает для Украины подушку безопасности в военном плане, - Коболев
Последние новости
Подгружаем последние новости