Чиновники УЗ ежемесячно воровали дизтопливо на 50 тыс. долл.

Чиновники УЗ ежемесячно воровали дизтопливо на 50 тыс. долл.

В Николаеве Служба безопасности Украины разоблачила масштабное хищение дизельного топлива АО "Укрзализныця". Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"СБУ в Николаеве задержала должностных лиц "Укрзализныци". Они ежемесячно сливали из локомотивов 100-150 тонн дизтоплива и незаконно продавали его. Ежемесячно дельцы наносили ущерб до 50 тыс. долларов. Нехватка топлива могла привести к срывам перевозок железнодорожным транспортом", - говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ задокументировали противоправную деятельность работников депо. Должностные лица, по предварительному сговору с представителями криминальной среды, организовали механизм похищения горюче-смазочных материалов государственного общества. Дизтопливо дельцы сбывали через подконтрольные АЗС.

По имеющейся информации, группировка действовала с декабря прошлого года.

Правоохранители задержали семерых участников группировки. Среди них 3 должностных лица "Укрзализныци" и 4 представителя криминальных кругов. Во время обысков изъято похищенное топливо на сумму более 1,7 млн грн.

Начато уголовное производство по ч. 3 ст. 185, ч. 3 ст. 191 и ст. 208 Уголовного кодекса Украины. Сейчас продолжаются следственные действия. Решается вопрос об уведомлении о подозрении участникам группировки.

МинПром по материалам Укринформ

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