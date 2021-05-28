Из Украины пытались вывезти украшения времен Скифской эпохи

"Изъятые ювелирные изделия уникальны и представляют культурную и историческую ценность для страны".

Правоохранители пресекли незаконный вывоз из Украины ювелирных украшений времен Скифской эпохи.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

"При процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры пресечен незаконный вывоз за границу культурных артефактов времен Скифской эпохи (ч. 2 ст. 15, ч.1 ст. 201 УК Украины)", - говорится в сообщении.

По предварительным данным следствия, по заказу европейских клиентов посредник договорился с курьером, который должен был вывезти золотые украшения через пункт пропуска "Ягодин". При прохождении таможенного контроля в личных вещах курьера были обнаружены 11 спрятанных подвесок времен Скифской эпохи, изготовленных из желтого и белого золота.

"Изъятые ювелирные изделия уникальны и представляют культурную и историческую ценность для страны. Их вывоз должен происходить в соответствии с Законом Украины «О вывозе, ввозе и возвращении культурных ценностей» и с разрешения соответствующего центрального органа исполнительной власти", - отметили в Офисе генпрокурора.

Фото: gp.gov.ua

Проводятся следственные действия и оперативные мероприятия по установлению всех лиц, причастных к совершению правонарушения.

После завершения расследования будут приняты меры по передаче ценностей в Музейный фонд Украины.