БНК не намерен прекращать поставки бензина А-95 в Украину

В компании заявили, что могут сократить объемы из-за ремонта Мозырского НПЗ.

БНК не намерен прекращать поставки бензина А-95 в Украину
Фото: autocentre.ua

"Белорусская нефтяная компания" (БНК) не намерена прекращать поставки бензина А-95 в Украину, но может сократить объемы из-за ремонта Мозырского нефтеперерабатывающего завода.

Об этом в комментарии LB.ua заявил заместитель генерального директора БНК-Украина Сергей Мельник.

"Никакого запрета нет. Мы по контрактам номинировали объемы до 5 числа месяца поставок. Номинация будет, но он будет, возможно, в уменьшенном объеме. Это связано с плановым ремонтом Мозырского НПЗ, который начнется с 1 июня. По другим продуктам никаких запретов нет и никакой политической подоплеки тоже нет", - сказал Мельников.

Сроки ремонта он не уточнил, но, по информации LB.ua, работы могут продолжаться две недели

Напомним, ранее сообщалось, что БНК, которая является основным экспортером нефтепродуктов из Беларуси, может приостановить поставки бензина А-95 в Украину. По данным консалтинговой группы "А-95", среднемесячные поставки белорусского А-95 в 2021 году составили 55 тыс. тонн, что составляет около 50% рынка этой марки. Быстро перекрыть их вряд ли возможно, поэтому на рынке может возникнуть дефицит.

"Укртатнафта" уже заявила о готовности полностью заменить белорусский бензин.

Украина и Беларусь имеют достаточно напряженные отношения из-за неоднозначной позиции страны-соседа относительно войны с Россией. Кроме того, Украина не поддерживает режим Александра Лукашенко и вместе с европейскими странами ввела ограничения в авиационной сфере после противоправного задержания белорусского оппозиционного блогера Протасевича.

Также Украина запретила до октября этого года импорт электроэнергии из Беларуси и РоSSии. В апреле Украина ввела спецпошлины в 35% на автобусы и грузовики из Беларуси.

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