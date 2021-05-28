Набсовет Приватбанка назначил австрийца Бьоша новым главой банка

Наблюдательный совет Приватбанка 27 мая назначил Герхарда Бьоша новым председателем правления банка.

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«Господин Бьош является опытным банкиром с 35-летним опытом работы, который в течение 15 лет работал на руководящих ведущих должностях в банковском секторе Украины и имеет понимание украинской и европейской банковских систем. Он успешно руководил крупными проектами по трансформации банков, в частности процессами приватизации», — отметили в пресс-службе Приватбанка.

Наблюдательный совет Приватбанка 27 мая назначил Герхарда Бьоша новым председателем правления банка . Об этом говорится в сообщении банка .

Герхард Бьош вступит в должность после его согласования Национальным банком Украины.

Что известно о Бьоше

С 1993 по 2004 годы работал в банках начальником управления казначейства и инвестиционного банкинга, начальником казначейства и рынков капиталов, начальником управления коммерческого банкинга, начальником отдела торгов управления казначейства.

В 2004—2006 годах занимал должность главы департамента мирового казначейства и рынков в Райффайзен Центральбанк.

С марта 2006 года назначен на должность заместителя председателя правления, а с ноября 2010 года стал первым заместителем председателя правления Райффайзен Банка Аваль.

Предыстория

Ранее «Минфин» писал, что наблюдательный совет Райффайзен Банка Аваль 15 марта 2021 принял решение о прекращении полномочий первого заместителя председателя правления банка Герхарда Бьоша и уволила его с занимаемой должности.

Собеседник «Минфина» считает, что для подготовки Привата к продаже именно кандидатура Герхарда Бьоша является оптимальной, хотя он и не является «розничником».

Заблокированный конкурс

В начале 2021 года национализированный Приватбанк остался без головы. Контракт предыдущего председателя правления Привата — чеха Петра Крумханзла — закончился в конце января. С тех пор его обязанности временно исполняет заместитель председателя Анна Самарина.