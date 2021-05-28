Набсовет Приватбанка назначил австрийца Бьоша новым главой банка

Наблюдательный совет Приватбанка 27 мая назначил Герхарда Бьоша новым председателем правления банка.

Набсовет Приватбанка назначил австрийца Бьоша новым главой банка
Фото: agroexpert.ua

Наблюдательный совет Приватбанка 27 мая назначил Герхарда Бьоша новым председателем правления банка. Об этом говорится в сообщении банка.

«Господин Бьош является опытным банкиром с 35-летним опытом работы, который в течение 15 лет работал на руководящих ведущих должностях в банковском секторе Украины и имеет понимание украинской и европейской банковских систем. Он успешно руководил крупными проектами по трансформации банков, в частности процессами приватизации», — отметили в пресс-службе Приватбанка.

Герхард Бьош вступит в должность после его согласования Национальным банком Украины.

Что известно о Бьоше

С 1993 по 2004 годы работал в банках начальником управления казначейства и инвестиционного банкинга, начальником казначейства и рынков капиталов, начальником управления коммерческого банкинга, начальником отдела торгов управления казначейства.

В 2004—2006 годах занимал должность главы департамента мирового казначейства и рынков в Райффайзен Центральбанк.

С марта 2006 года назначен на должность заместителя председателя правления, а с ноября 2010 года стал первым заместителем председателя правления Райффайзен Банка Аваль.

Предыстория

Ранее «Минфин» писал, что наблюдательный совет Райффайзен Банка Аваль 15 марта 2021 принял решение о прекращении полномочий первого заместителя председателя правления банка Герхарда Бьоша и уволила его с занимаемой должности.

Собеседник «Минфина» считает, что для подготовки Привата к продаже именно кандидатура Герхарда Бьоша является оптимальной, хотя он и не является «розничником».

Заблокированный конкурс

В начале 2021 года национализированный Приватбанк остался без головы. Контракт предыдущего председателя правления Привата — чеха Петра Крумханзла — закончился в конце января. С тех пор его обязанности временно исполняет заместитель председателя Анна Самарина.

Объявлен закрытый конкурс был заблокирован решением суда Киева, который 25 февраля остановил процедуру. Суд удовлетворил заявление об обеспечении иска профсоюза Приватбанка, который требует отменить конкурс в целом.

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