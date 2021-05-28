"Укртатнафта" заявила о готовности полностью заменить белорусский бензин

Завод в Кременчуге может увеличить переработку вдвое.

"Укртатнафта" заявила о готовности полностью заменить белорусский бензин
Фото: Укртатнафта

Компания "Укртатнафта" (Кременчугский НПЗ) заявила о готовности полностью заменить белорусский бензин А-95, если Белорусская нефтяная компания действительно остановит его поставки.

Об этом говорится в релизе компании.

"В последние годы зависимость от поставок белорусского бензина на украинском рынке составляла около 50%. При этом ПАО «Укртатнафта» обеспечивала внутренний рынок бензинов до 43%. С учетом возможности увеличить переработку на ПАО «Укртатнафта» почти вдвое, дефицита бензинов на рынке не возникнет. Кроме того, увеличение производства бензинов в Украине приведет к соответствующему увеличению производства дизельного топлива и сжиженного газа", - заявила "Укртатнафта".

Компания заявила, что еще в декабре 2018 года обращалась с жалобой в Министерство экономики на субсидированный импорт белорусских бензинов, но ей было отказано в рассмотрении.

Напомним, 28 мая стало известно о том, что Белорусская нефтяная компания, которая является основным экспортером нефтепродуктов из Беларуси, не подтвердила украинским контрагентам поставки бензина А-95 на июнь.

В этот же день стало известно о том, что Беларусь ограничивает импорт ряда украинских товаров: кондитерских изделий, шоколада, соков, пива, плит ДСП и ДВП, обоев, туалетной бумаги и упаковки, кирпича, керамической плитки, стеклянных ампул, сельхозтехники для посева, стиральных машин, мебели.

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