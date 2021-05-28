Турецкая лира обновила исторический минимум

Курс турецкой лиры в ходе торгов в пятницу падал до минимального в истории уровня в 8,6 лиры за доллар из-за опасений по поводу мировой инфляции, ожиданий снижения ставок центробанком страны и тревог относительно возможных досрочных выборов. Об этом пишет investing.com.

Турецкая лира обновила исторический минимум
Фото: ukrinform.ua

Худшая динамика

Лира торговалась на уровне 8,555 к 11:23. С начала года лира показывает худшую динамику среди всех валют развивающихся рынков.

Напомним

С середины марта, когда президент Турции Тайип Эрдоган внезапно сменил главу центробанка, лира подешевела на 16%.

Инфляция в Турции в апреле превысила 17%, однако рынок считает, что ЦБ все равно понизит ключевую ставку с текущих 19% в ближайшие месяцы.

Тем временем восстановление мировой экономики подстегнуло темпы инфляции и доходность американских гособлигаций, что в свою очередь привело к оттоку средств инвесторов из активов развивающихся рынков. Это негативно влияет на курс турецкой валюты и оказывает повышательное давление на цены в стране, сильно зависящей от импорта.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
ArcelorMittal планирует увеличить добычу железной руды в ЛиберииArcelorMittal планирует увеличить добычу железной руды в Либерии
Беларусь не будет останавливать поставки нефтепродуктов в Украину в ответ на санкцииБеларусь не будет останавливать поставки нефтепродуктов в Украину в ответ на санкции
Госдолг Украины вырос на 1,2 млрд доллГосдолг Украины вырос на 1,2 млрд долл
В Киеве отключат горячую водуВ Киеве отключат горячую воду
Производство вагонов в Украине упало на 53%Производство вагонов в Украине упало на 53%
Блок рекламы


Похожие новости
Ethereum обновил исторический максимум. Цена достигла отметки $2 721Ethereum обновил исторический максимум. Цена достигла отметки $2 721
Мобильную связь и интернет хотят включить в перечень прожиточного минимумаМобильную связь и интернет хотят включить в перечень прожиточного минимума
Крупнейшая турецкая криптобиржа Thodex банкрот. Основатель бежал из страныКрупнейшая турецкая криптобиржа Thodex банкрот. Основатель бежал из страны
Биткоин опустился до минимума почти за месяцБиткоин опустился до минимума почти за месяц
Интерес к украинским ОВГЗ упал до минимумаИнтерес к украинским ОВГЗ упал до минимума
Украина снизила импорт газа до минимумаУкраина снизила импорт газа до минимума
Увеличение прожиточного минимума планируется с 2022 года. Сначала на 14% — МинсоцполитикиУвеличение прожиточного минимума планируется с 2022 года. Сначала на 14% — Минсоцполитики
Европейская углеродная пошлина коснется как минимум третьей части украинского экспортаЕвропейская углеродная пошлина коснется как минимум третьей части украинского экспорта
Турецкая компания подделала документы для участия в тендере Укравтодора со стоимостью 1,3 млрд гривенТурецкая компания подделала документы для участия в тендере Укравтодора со стоимостью 1,3 млрд гривен
Цена на золото упала до 8-месячного минимумаЦена на золото упала до 8-месячного минимума
Последние новости
Подгружаем последние новости