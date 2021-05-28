Турецкая лира обновила исторический минимум

Курс турецкой лиры в ходе торгов в пятницу падал до минимального в истории уровня в 8,6 лиры за доллар из-за опасений по поводу мировой инфляции, ожиданий снижения ставок центробанком страны и тревог относительно возможных досрочных выборов. Об этом пишет investing.com.

Фото: ukrinform.ua

Худшая динамика

Лира торговалась на уровне 8,555 к 11:23. С начала года лира показывает худшую динамику среди всех валют развивающихся рынков.

Напомним

С середины марта, когда президент Турции Тайип Эрдоган внезапно сменил главу центробанка, лира подешевела на 16%.

Инфляция в Турции в апреле превысила 17%, однако рынок считает, что ЦБ все равно понизит ключевую ставку с текущих 19% в ближайшие месяцы.

Тем временем восстановление мировой экономики подстегнуло темпы инфляции и доходность американских гособлигаций, что в свою очередь привело к оттоку средств инвесторов из активов развивающихся рынков. Это негативно влияет на курс турецкой валюты и оказывает повышательное давление на цены в стране, сильно зависящей от импорта.