Эксперт объяснил, почему биткоин выгодный американским властям

В условиях, когда центробанки стран печатают большие объемы средств, биткоин и другие криптовалюты позволяют контролировать инфляцию. Поэтому их существование выгодно американским властям. Такое мнение высказал основатель Investudio Андрей Масло во время семинара «Инвест Инсайт #1: инвестиции в фондовый рынок».

«Высокая стоимость биткоина выгодна правительству США . Если бы огромное количество денег, которое было напечатано сейчас, пошло в розничный рынок, инфляция росла бы гораздо стремительнее. Чем больше абсорбирует криптовалюта, тем меньше риски разгона неконтролируемой инфляции «, — убежден Масло.

Поэтому, по его мнению, американской власти удобно, что на рынке есть такой инструмент, как криптовалюта. Во многом поэтому она не вводит в отношении нее существенных ограничений.

Как дорожал биткоин

В марте 2020 году на фоне обвала фондового рынка стоимость биткоина снизилась до около $ 4 тыс. В то же время, не более чем за год, в середине апреля, биткоин обновил исторический максимум, превысив отметку в $ 64 тыс. Таким образом, на своих пиковых значениях криптовалюта выросла в 16 раз от точки падения.

В момент написания публикации стоимость биткоина составила $ 35,3 тыс. Общая капитализация — $ 669 млрд.

По прогнозу инвестиционной компании Ark Invest рост биткоина продолжится и со временем его капитализация превысит капитализацию золота, то есть $ 10,6 трлн.