Беларусь не подтвердила поставки Украине бензина А-95 на июнь

Беларусь не подтвердила поставки Украине бензина А-95 на июнь

Белорусская нефтяная компания (БНК) не подтверждает номинации на поставки в Украину бензина А-95 на июнь, сообщили держатели терм-контрактов на поставку бензина от БНК.

При этом бензин марки А-92 будет поставлен в полном объеме, сообщает "Консалтинговая группа А-95".

Причины такого решения белорусской стороны пока неизвестны.

В группе считают, что в случае прекращения поставок бензина А-95 из Беларуси на рынке может образоваться дефицит.

По данным группы, среднемесячные поставки белорусского А-95 в 2021 году равнялись 55 тыс. тонн, что составляет около 50% рынка этой марки.

26 мая Украина закрыла авиасообщение с Беларусью. Ограничения на полеты в белорусском воздушном пространстве также ввели в Евросоюзе после задержания в аэропорту Минска оппозиционного активиста Романа Протасевича.

МинПром по материалам uaprom.info

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