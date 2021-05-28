Беларусь не подтвердила поставки Украине бензина А-95 на июнь

Белорусская нефтяная компания (БНК) не подтверждает номинации на поставки в Украину бензина А-95 на июнь, сообщили держатели терм-контрактов на поставку бензина от БНК.



При этом бензин марки А-92 будет поставлен в полном объеме, сообщает "Консалтинговая группа А-95".



Причины такого решения белорусской стороны пока неизвестны.



В группе считают, что в случае прекращения поставок бензина А-95 из Беларуси на рынке может образоваться дефицит.



По данным группы, среднемесячные поставки белорусского А-95 в 2021 году равнялись 55 тыс. тонн, что составляет около 50% рынка этой марки.



26 мая Украина закрыла авиасообщение с Беларусью. Ограничения на полеты в белорусском воздушном пространстве также ввели в Евросоюзе после задержания в аэропорту Минска оппозиционного активиста Романа Протасевича.



