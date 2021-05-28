Метинвест демонтирует доменные печи на Азовстали

Метинвест демонтирует доменные печи на Азовстали

На "Азовстали" продолжается демонтаж доменных печей №5 и №6, остановленных в начале июня 2019 года в рамках технологической стратегии "Метинвест", сообщили в пресс-службе мариупольского отделения нидерландской горно-металлургической компании Metinvest B.V. Рината Ахметова и Вадима Новинского.

С объектов уже вывезено более 17,5 тыс. тонн металлолома и более 79,3 тыс. тонн строительного мусора, что составляет 75% от общего количества металлоконструкций, подлежащих демонтажу.

Как уточнили в "Метинвесте", после демонтажа пятую домну навсегда выведут из эксплуатации, а шестая будет усовершенствована и продолжит свою работу.

К активным демонтажным работам в соответствии с разработанными техническими мероприятиями специалисты приступили в середине лета 2020 года. Срок выполнения работ – один год.

Демонтаж проводится в "технологических окнах", когда отсутствует движение составов и есть возможность перекрыть действующие железнодорожные пути транспортировки жидких продуктов плавки: чугуна – в конвертерный цех и шлака – в цех переработки металлургических шлаков.

Ежедневно в работах задействовано до 60 специалистов и спецтехника – от фронтальных погрузчиков и гидроножниц с удлиненной стрелой на базе гусеничного экскаватора KOMATSU до гусеничных экскаваторов DOOSAN со съемным навесным оборудованием, автокранов GROOVE грузоподъемностью от 100 до 220 тонн, а также автомобильных самосвалов для перевозки демонтированного металлолома и строительного мусора.

Ранее сообщалось, что загрузка рельсобалочного цеха мариупольского металлургического комбината "Азовсталь" в этом году вряд ли превысит 30% от его текущих возможностей, при этом одна из ключевых причин такого падения – потеря внешних рынков.

МинПром по материалам Металлургпром

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