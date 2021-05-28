90% энергоблоков ТЭС работают сверх установленного срока, - Счетная палата

95% распределительных электрических сетей находятся в неудовлетворительном состоянии.

90% энергоблоков ТЭС работают сверх установленного срока, - Счетная палата
Фото: facebook.com / ДТЭК Криворожская ТЭС

68 из 75 энергоблоков украинских теплоэлектростанций, то есть 90%, эксплуатируются сверх отведенного проектом срока. Также 95% распределительных электрических сетей находятся в неудовлетворительном состоянии.

Об этом сообщает видання "Марлин" со ссылкой на отчет Счетной палаты о результатах аудита эффективности использования бюджетных средств, выделенных Государственной инспекции энергетического надзора в 2019-20 годах.

"Техническое состояние оборудования, используемого в энергетике, приближается к критическому из-за высокой степени изношенности и является источником повышенной опасности, приводит к необходимости внеплановых отключений потребителей от электро- и теплоснабжения", - отмечается в отчете.

В результате количество технологических нарушений в отопительный период 2019-2020 годов выросло в 3,7 раза по сравнению с отопительным периодом 2016-2017 годов - с 1353 до 4969 случаев.

Также в 2020 году по сравнению с предыдущим годом увеличилось количество отказов технического оборудования на станциях.

В частности, количество отказов в АО "ДТЭК "Днепроэнерго" выросло с 60 до 78 случаев, на ПАО "Славянская ТЭС"- с 4 до 21 случаев, на ООО "ДТЭК "Востокэнерго" - с 11 до 58 случаев, а на ЧАО НЭК "Укрэнерго" - с 82 до 93 случаев.

Несмотря на это, Госэнергонадзор в указанный период не провел ни одного контрольного мероприятия, не выдал ни одного предписания или штрафа и не инициировал остановку энергетического оборудования.

Как указано в отчете, причиной этого является то, что правительством не приняты действенные меры по созданию Госэнергонадзора, зарегистрированного как юридическое лицо с 29 октября 2018 года. В госбюджете на 2019 год не предусматривалось средств на функционирование структуры, а штатное расписание в полном составе за два года так и не было сформировано.

Постоянные смены министров энергетики также негативно сказались на организации деятельности Госэнергонадзора. Все это привело к тому, что фактически Госэнергонадзор приступил к выполнению основных задач в 2020 году. Тогда же был сформирован перечень около 60 000 объектов, подлежащих государственному энергетическому надзору.

Однако, из-за действия законодательных ограничений по предотвращению возникновения и распространения COVID-19, проверки Госэнергонадзора были запрещены.

Аудиторы отмечают, что из-за пробелов в законодательстве государственный надзор в сфере эксплуатации объектов газовой инфраструктуры вообще не осуществляет ни один орган исполнительной власти. Ответственность за бесперебойность и безопасную поставку газа конечному потребителю возлагается на оператора газотранспортной системы.

Напомним, группа ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова контролирует почти 80% тепловой генерации и владеет акциями семи энергораспределительных компаний, через которые в 2021 году будет поставлено более 40% электричества. Также группа контролирует почти 90% экспорта электроэнергии в страны Европы.

Славянская ТЭС входит в структуру ПАО "Донбассэнерго", которым владеет Максим Ефимов, народный депутат группы "Довира".

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