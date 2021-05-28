В Конго ввели в строй медную шахту раньше срока

На медной шахте Kamoa-Kakula в ДР Конго стартовала обогатительная фабрика, что дало предприятию возможность начать выпуск медного концентрата с 57%-ным содержанием металла. Запуск первой очереди проекта был осуществлен с опережением графика на несколько месяцев и с меньшими затратами, чем изначально планировалось.



Основными акционерами Kamoa-Kakula являются канадская компания Ivanhoe Mines и китайская группа Zijin Mining Group, которым принадлежит по 39,6% акций. Еще 20% находятся в собственности правительства ДР Конго.



Как заявил на церемонии открытия обогатительной фабрики глава Ivanhoe Mines Роберт Фридланд, от открытия месторождения до производства готовой продукции прошло всего 5 лет. При этом руда, которая добывается на Kamoa-Kakula имеет содержание меди от 5,7 до 8,4%. Из разрабатывающихся сейчас в мире месторождений меди это самое богатое.



В 2021 г. партнеры планируют получить 85-95 тыс. т меди в концентрате при плановой производительности первой очереди 200 тыс. т в год. В третьем квартале 2022 г. должна вступить в строй вторая очередь, запуск которой позволит увеличить объем переработки руды от 3,8 млн. до 7,6 млн. т в год, а мощности по производству меди в концентрате – до 400 тыс. т в год.



В связи с подъемом на мировом рынке меди участники проекта рассматривают возможность досрочной реализации третьего этапа с доведением объема ежегодной переработки руды до 11,4 млн т в год. Для загрузки этих мощностей планируется начать добычу на новых участках месторождения. Полная мощность Kamoa-Kakula должна составить 19 млн т руды и 800 тыс. т меди в концентрате в год.



По оценкам британской компании CRU, к 2030 г. на мировом рынке меди может возникнуть дефицит в 4,7 млн т в год, так как спрос на этот металл будет расти по экспоненте в таких отраслях как альтернативная энергетика и производство электромобилей. По расчетам компании, чтобы избежать этого сценария, надо будет вложить в расширение добычи меди порядка 100 млрд долл. за 10 лет.



