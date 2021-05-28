На нумизматическом аукционе НБУ 27 мая были проданы все золотые монеты «1 Гривна» на общую сумму 2,25 миллиона

Национальный банк Украины реализовал все золотые памятные монеты «1 Гривна», предложенные во время электронного биржевого аукциона 27 мая 2021, сообщает Нацбанк Украины.

Фото: minfin.com.ua

Участники аукциона (физические и юридические лица) приобрели все 50 памятных монет «1 Гривна» в футлярах на общую сумму почти 2,25 млн грн.

Подробнее о средневзвешенной цене, по которой были куплены монеты, станет известно через три дня из биржевой информации, которая будет обнародована на официальном сайте Универсальной товарной биржи «Контрактовый дом УМВБ».

По информации биржи, только после того, как все участники аукциона подпишут договоры, можно будет назвать средневзвешенную цену.

Аукцион 3 июня

Нацбанк планирует провести 3 июня 2021 года еще один аукцион по продаже этой памятной монеты. На торги будут предложены 50 лотов — по одной монете в футляре в каждом лоте.

Заметим, что всего отчеканено золотых монет «1 Гривна» в количестве 500 шт.

Аукцион состоится так же на Универсальной товарной бирже «Контрактовый дом УМВБ» в системе электронных торгов с возможностью удаленного доступа. Условия участия в аукционе будут размещаться на официальном сайте биржи.

На что стоит обращать внимание при инвестировании в золотые монеты

Тираж — чем меньше, тем дороже может быть стоимость монеты на вторичном рынке. Обычный тираж для золотых монет Нацбанка 3?5 тыс. грн. Популярность/узнаваемость сюжета или личности, которым посвящена монета. Например, золотая монета со всемирно известной Орантой в Софии Киевской популярна до сих пор. Каналы распространения — через аукционы, банки-дилеры, в онлайн-магазине Нацбанка. Возможные варианты чеканки той или иной монеты в другом драгоценном металле, с изменениями в дизайне и т. д. Тут цена может разниться в 1,5?2 раза с первоначальной. Стоимость золота на момент продажи. Условную цену монеты можно определить, пересчитав долларовую стоимость 1 унции золота на мировом рынке.

В целом, по мнению многих экспертов рынка, украинская нумизматическая продукция является не только конкурентоспособной, но и достаточно хорошим вариантом вложения. Монеты, которые выпускает Нацбанк, высокого качества и поддерживают не только лучшие стандарты мировых монетных дворов, но во многом даже превосходят их. «Не зря украинские монеты пользуются таким спросом на международных рынках. А подобрать адекватный вариант лучше, проанализировав аналогичные лоты на специализированных сайтах, — рекомендует эксперт рынка, финансовый аналитик портала „Минфин“ Алексей Козырев. — Главное — не допускайте оплошности неопытных нумизматов-новичков: купленную монету ни в коем случае нельзя доставать из капсулы, в которую она помещена. Как только вы прикоснетесь к ней пальцами, монета сразу же теряет свою инвестиционную стоимость из-за возникших окислов на ней».