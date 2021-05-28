Нацбанк отобрал лицензии у семи страховых компаний

Национальный банк 27 мая лишил лицензий семь страховых компаний: "ЕСГ", "Афина-авто", "Велс", "Мега Полис", "Доминант", "Чено-Страхование", "Гермес".

Как сообщается на сайте НБУ, эти страховщики не позволили уполномоченным лицам Нацбанка провести внеплановую инспекционную проверку. Некоторые из этих компаний вообще не подавали отчетность, некоторые - нарушали установленные нормативы.

"Отказ небанковского финансового учреждения в проведении проверки, в том числе из-за отсутствия в течение первого дня проверки лица, уполномоченного представлять интересы финучреждения на время проверки, является основанием для применения меры воздействия. А именно - отзыва (аннулирования) лицензии на осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг" , - говорится в сообщении.

Указанные страховые компании теряют право заключать новые договоры страхования и договоры страхования, которые увеличивают обязательства по ранее заключенным договорам страхования.

Отзыв лицензии не освобождает финансовое учреждение от выполнения своих обязательств по уже заключенным на данный момент договорам о предоставлении финансовых услуг.

Напомним, что Национальный банк стал регулятором рынка финансовых услуг в 2020 году после "сплита" Нацфинуслуг.