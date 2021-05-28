Впервые судебное решение приняли в пользу вкладчиков банков-банкротов. Ответчики — бывшие топ-менеджеры

Большая Палата Верховного Суда (ВС) сообщила, что рассмотрела дело по иску Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) как ликвидатора банка «Укоопспилка» к бывшим руководителям этого банка. Решение суда стало первым положительным прецедентом в украинском судопроизводстве в пользу вкладчиков банков-банкротов, пишет Finbalance.

Впервые судебное решение приняли в пользу вкладчиков банков-банкротов. Ответчики — бывшие топ-менеджеры
Фото: suddya.com.ua

В чем заключается вопрос

Суть иска — возмещение бывшими руководителями банка вреда, причиненного вкладчикам.

Суть судебного решения — Большая Палата Верховного Суда полностью удовлетворила иск Фонда гарантирования и постановила взыскать с бывших руководителей банка «Укоопспилка» солидарно почти 77 млн грн. Как указано в заявлении ВС, «Большая Палата учла их обязанность действовать лучше в интересах банка, то есть всех его акционеров и клиентов».

Среди ответчиков значились бывшие члены правления и наблюдательного совета банка.

Северный апелляционный хозсуд 13 мая 2015 года отказался удовлетворить апелляционную жалобу ФГВФЛ и оставил без изменений решение Хозяйственного суда г. Киева от 20.12.18, которым Фонду было отказано в удовлетворении иска к связанным лицам банка «Укоопспилка» о взыскании 76,93 млн грн причиненного вреда.

Предыстория

В этом деле имело немаловажное значение то, что ликвидация банка не является препятствием для рассмотрения судом требований Фонда к бывшим руководителям банка, ведь, согласно заявлению ВС, «Закон Украины „О системе гарантирования вкладов физических лиц“ предусмотрел возможность распределения принадлежащих банку средств между кредиторами самим Фондом в соответствии с определенной законом очередностью».

Так, в январе этого года Верховный Суд открыл кассационное производство по кассационной жалобе Фонда гарантирования вкладов на решение Хозяйственного суда г. Киева от 14.09.20 и постановление Северного апелляционного хозсуда от 08.12.20. Этими решениями Фонду был возвращен иск к бывшим членам правления и наблюдательного совета Платинум Банка о взыскании 1,48 млрд грн (среди ответчиков, в частности, бывшая и. о. главы правления банка Екатерина Рожкова, которая сейчас является первым заместителем главы НБУ).

Однако уже в феврале Верховный Суд остановил рассмотрение этого дела, связав его решение с окончанием пересмотра Большой Палатой дела к экс-руководителям банка «Укоопспилка».

Кроме того, судебного решения ждут иски Фонда гарантирования к таким банкам-банкротам:

  • банк «Траст» — в сумме 395 млн грн;
  • банк «Даниэль» — в сумме 1,13 млрд грн;
  • Захидинкомбанка — в сумме 123,3 млн грн;
  • банка «Стандарт» — в сумме 764 млн грн;
  • банка «Таврика» — в сумме 2,68 млрд грн;
  • банка «Золотые ворота» — в сумме 563,2 млн грн;
  • Легбанка — в сумме 412,2 млн грн;
  • Дельта-Банка — в сумме 19,83 млрд грн;
  • Имэксбанка — в сумме 18,98 млрд грн;
  • банка «Надра» — в сумме 10 млрд грн;
  • банка «Форум» — в сумме 1,99 млрд грн;
  • банка «Киевская Русь» — в сумме 1,67 млрд грн;
  • Кредитпромбанка — в сумме 532,9 млн грн.

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