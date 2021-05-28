Налоговая открыла финансовую отчетность юридических лиц

Информацию о доходах, активах и финансовых результатах выложили в интернет.

Государственная налоговая служба открыла доступ к финансовой отчетности юридических лиц в форме открытых данных.

Об этом сообщается на сайте ГНС.

"Набор содержит информацию 2020 года о доходах и убытках, информацию об оборотных активах, финансовые результаты, собственный капитал, информацию о кредиторской и дебиторской задолженности более 500 тысяч субъектов хозяйствования плательщиков налога на прибыль", - заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Кроме финансовой отчетности, на портале открытых данных появился реестр получателей бюджетной дотации; реестр заявлений о рассрочке, отсрочке денежного обязательства или налогового долга; перечень транспортных средств, которые перемещают горючее или спирт этиловый, и информация о плательщиках, имеющих долг (недоимку) по уплате единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

Публикация этих наборов осуществлена во исполнение требований постановления № 407 Кабинета министров от 3 марта 2021 года.

Напомним, что Единый государственный веб-портал открытых данных создан по требованию закона Украины "О доступе к публичной информации" и постановления Кабинета Министров Украины от 21 октября 2015 года №835.

Любое лицо может свободно копировать, публиковать, распространять, использовать, в том числе в коммерческих целях, в сочетании с другой информацией или путем включения в состав собственного продукта, публичной информации в форме открытых данных.

Создание и обеспечение функционирования единого государственного веб-портала открытых данных осуществляется Министерством цифровой трансформации Украины.