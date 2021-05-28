США установили окончательные пошлины на импорт арматуры из Турции

Как сообщает Yieh.com, Министерство торговли США объявило о результатах административной проверки антидемпингового импорта арматуры из Турции.



Согласно постановлению, окончательная ставка пошлин для Kaptan Demir Çelik была установлена ??на уровне 12,41%, для Colakoglu, Diler и Kaptan Metal - 7,05%, а для Icdas будет применяться ставка 5,3%.



Последний период проверки этого импорта был с 1 июля 2018 г. по 30 июня 2019 г.



