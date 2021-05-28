Шевченко — про переход СЭП НБУ на режим 24/7 и ключевые маркеры цифровизации финансов

Как отметил председатель НБУ Кирилл Шевченко на открытии Cashless Day 2021 Европейской бизнес-ассоциации, вскоре банковское сообщество ожидает запланированный переход системы электронных платежей НБУ (СЭП) на круглосуточный режим работы (сейчас она работает в режиме 23/7). Об этом Нацбанк сообщил на своей странице в фейсбуке.

Шевченко — про переход СЭП НБУ на режим 24/7 и ключевые маркеры цифровизации финансов
Фото: bank.gov.ua

Ключевые маркеры цифровизации финансов

Глава Нацбанка подчеркнул, что центробанк недавно обновил свою институциональную стратегию до 2025 года. Одним из ее ключевых направлений стали цифровые финансы как драйвер диджитализации экономики.

«Мы будем развивать инновационную безналичную экономику, продолжим расширять долю безналичных расчетов, повышать уровень финансовой инклюзии и обеспечивать кибербезопасность финансового сектора. Это наши основные задачи», — подчеркнул Шевченко.

Он рассказал, что обновление платежного законодательства — основной приоритет центробанка. Поэтому регулятор ожидает принятия парламентом проекта Закона №?4364 «О платежных услугах», который способен полностью обновить и изменить платежный ландшафт в Украине.

Кроме того, этот законопроект предусматривает внедрение в Украине концепция открытого банкинга (Open banking), что станет мощным толчком для развития финтеха.

Еще один шаг в сторону развития финтех — создание Регуляторной песочницы НБУ. Фактически речь идет о создании безопасной тестовой среды, в которой финтех-компании будут испытывать свои идеи и инновационные продукты.

Следующий глобальный проект — перевод платежной инфраструктуры Украины на международный стандарт ISO 20022. Это даст банкам и бизнесу новые возможности, удешевит сделки, повысит гарантированность их доставки и безопасность.

Центробанк также продолжает работать над развитием дистанционной идентификации клиентов финучреждений, в частности развивает Систему BankID НБУ. Сейчас онлайн-услуги с использованием системы доступны уже для 99% пользователей платежных карточек, поскольку к ней подключены 34 банка-идентификатора (включая все системно важные банки).

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