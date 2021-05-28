Безос оставит свой Amazon 5 июля. Под его опекой будут другие проекты

Генеральный директор и основатель крупнейшего в мире онлайн-ритейлера Amazon Джефф Безос покинет свой пост 5 июля 2021 года, в день рождения компании. Об этом он заявил во время ежегодного собрания акционеров, сообщает CNBC.

Безос оставит свой Amazon 5 июля. Под его опекой будут другие проекты
Фото: expert.ca

«Мы выбрали эту дату, потому что для меня она важна — это день основания Amazon в 1994 году, ровно 27 лет назад», — сказал Безос.

Что в планах

После отставки Безос станет исполнительным председателем Совета директоров компании. Также предприниматель планирует уделять больше внимания другим проектам — благотворительному фонду Bezos Earth Fund, аэрокосмической компании Blue Origin, газете The Washington Post и фонда Amazon Day 1 Fund.

В конце августа 2020 состояние предпринимателя оценивалось в $204,6 млрд, что сделало его первым человеком в современной истории, чье состояние превысил $200 млрд. Сейчас Безос продолжает возглавлять список самых богатых людей планеты.

Сейчас Forbes оценивает состояние Джеффа Безоса в $189,2 млрд.

Должность руководителя компании займет Энди Яссы, который возглавляет Amazon Web Services с 1997 года. «Энди хорошо известен внутри компании и работает в Amazon почти столько же, сколько и я. Он будет выдающимся лидером, и я полностью уверен в нем», — отмечал Джефф Безос в феврале.

Кратко о Безосе

Джефф Безос на посту председателя Amazon с момента ее основания в 1994 году.

В 1999 году журнал Time назвал Безоса человеком года.

В 2017 году Безос стал самым богатым человеком мира, по версии Forbes, заняв первую строчку с состоянием $90,5 млрд.

Впервые о желании главы Amazon оставить свой пост стало известно в феврале 2021 года.

Джефф Безос сообщил, что одно из его величайших достижений за 27 лет управления Amazon — заставить людей зевать. Преобразование изобретения «безумно быстрая доставка» или доступные облачные вычисления в нечто достаточно банальное, чтобы вызвать зевоту, — секрет успеха его компании. «Зевота — самый большой комплимент, который может получить изобретатель», — написал успешный бизнесмен в электронном письме сотрудникам Amazon.

Акционеры компании, узнав о его намерении подать в отставку этим летом, вместо того чтобы «зевать», прибодрили Безоса. Его признали, несомненно, гениальным генеральным директором за всю историю технологий, ведь предприниматель преобразовал стартап по продаже книг онлайн в международный механизм с фондовым рынком $1,7 трлн.

В ежегодных письмах к акционерам Безос описал новые правила интернет-экономики и выразил желание отдавать приоритет клиентам. Руководствуясь этими принципами, он основал три экстраординарных бизнеса:

  • платформу электронной коммерции Amazon;
  • отдел облачных вычислений Amazon;
  • рынок для других продавцов.

Поразмыслив над идеей создания «магазина всего», Безос позволил миллионам клиентов покупать продукты, отдаленно работать и непрерывно смотреть фильмы во время пандемии, вызванной covid-19.

Контекст

Компания Amazon начиналась как книжный онлайн-магазин и расширилась до продажи большого ассортимента продуктов и сервисов, учитывая видео- и аудиотрансляции.

16 июля 1995 года запустился сайт Amazon, хотя на тот момент он не был до конца закончен. Безос мотивировал быстрый запуск необходимостью опередить конкурентов.

В 1997 году компания вышла на IPO.

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