PayPal откроет вывод криптовалюты на сторонние кошельки

Пользователи PayPal смогут выводить свою криптовалюту на сторонние кошельки. Об этом пишет РБК со ссылкой на CoinDesk.

PayPal откроет вывод криптовалюты на сторонние кошельки
Фото: epravda.com.ua

Что известно

Вице-президент и генеральный менеджер по блокчейну и криптовалютам PayPal Хосе Фернандес да Понте заявил, что компания готовит такое решение, но не уточнил, когда функция вывода появится.

Предыстория

Ранее принадлежащий PayPal сервис мобильных платежей Venmo добавил возможность покупки, продажи и хранения криптовалюты. Его 70 млн клиентов получили доступ к биткоину, Ethereum, Litecoin и Bitcoin Cash.

С 30 марта пользователи PayPal могут оплачивать товары и услуги криптовалютой. Конвертация в фиатные валюты происходит в момент оплаты. В ближайшие месяцы услуга должна появиться во всех 29 млн торговых точек, которые работают с PayPal.

Американские клиенты сервиса получили доступ к криптовалюте в ноябре 2020 года. С тех пор они могут покупать, держать и продавать цифровые активы напрямую через PayPal. Одним из недостатков сервиса называют невозможность вывода криптовалюты на сторонние кошельки.

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