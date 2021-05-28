Банки штата Небраска смогут хранить криптовалюту

В американском штате Небраска принят законопроект, позволяющий депозитариям, хранящим цифровые активы, получать банковскую лицензию. Закон был разработан местным сенатором Майком Фладом совместно с блокчейн-компанией Telcoin. Об этом пишет bloomchain.

Банки штата Небраска смогут хранить криптовалюту
Фото: prousa.info

Что разрешает законопроект

Законопроект разрешит финансовым и кредитным организациям заниматься хранением и учетом цифровых активов. Для этого законодатели обещают создать в штате необходимую регуляторную среду.

Сама инициатива направлена на то, чтобы привлечь в Небраску компании из сферы цифровых активов и блокчейн-инноваторов.

Telcoin — это телекоммуникационная блокчейн-компания. Она создала систему денежных переводов на Ethereum. Средства можно отправлять с мобильных устройств.

В США хранение цифровых активов было разрешено для госбанков с июля прошлого года.

Благодаря новому закону, теперь это право есть и у организаций, зарегистрированных на уровне штата. При этом юридически банки-кастодианы криптовалюты могут быть как американской, так и иностранной компанией.

Напомним

В январе этого года Команда криптостартапа с инвестициями Visa — Anchorage — получила разрешение на работу в качестве криптобанка от Управления контролера денежного обращения США (OCC).

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