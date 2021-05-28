Новокраматорский машзавод отправил в Узбекистан суперстенд для МНЛЗ

Новокраматорский машзавод отправил в Узбекистан суперстенд для МНЛЗ

Новокраматорский машиностроительный завод (НКМЗ) отгрузил металлургам ОАО "Узметкомбинат" (Бекабад, Республика Узбекистан) современный подъемно-поворотный сталеразливочный стенд новой конструкции для машины непрерывного литья заготовок (МНЛЗ). Даже при определенных заказчиком довольно сжатых сроках поставки этого оборудования, за счет оптимальной организации производства новокраматорцам удалось обеспечить его досрочное изготовление.

Новый стенд будет установлен на месте своего демонтированного морально и физически устаревшего предшественника. Начало монтажных работ планируется сразу после его доставки заказчику в июле текущего года.

Стенд для НКМЗ не только юбилейный, но и уникальный. Уникальность его в мобильности. Он будет установлен на имеющей собственный привод выкатной платформе (на фото), которая будет передвигать его на пять метров от оси разливки.

Узбекские металлурги в начале апреля участвовали в промежуточной приемке стенда и были полностью довольны его работой при контрольных испытаниях в цехе нашего предприятия. Они отметили, что не ошиблись, выбрав НКМЗ в качестве изготовителя стенда, и говорили о возможности нашего дальнейшего сотрудничества.

МинПром по материалам Металлургпром

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