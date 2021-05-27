"Укрзализныця" договорилась об отсрочке долга перед "Сбербанком"

Кроме того, компания достигла с кредитором согласия относительно постепенного снижения стоимости финансирования.

"Укрзализныця" договорилась об отсрочке долга перед "Сбербанком"
Фото: telegraf.com.ua

АО "Укрзализныця" договорилось об отсрочке уплаты большей части долга перед "Сбербанком". При этом с кредитором достигнуто соглашение по постепенному снижению стоимости финансирования.

Как информирует пресс-служба компании, финализировано соглашение с АО "Сбербанк" по частичному изменению графика погашения задолженности перед банком.

"Так, в постпандемических условиях, при неблагоприятной рыночной конъюнктуре на международном и внутреннем финансовых рынках, Укрзализныця воспользовалась возможностями, предоставленными Национальным банком Украины путем продления срока действия постановления от 04.06.2020 № 73 «О некоторых вопросах деятельности банков и банковских групп» от 31.12.2021", - сказано в сообщении.

В компании добавили, что благодаря переносу срока погашения большей части долга, который выпадал к погашению на май текущего года, существенно сбалансирован денежный поток и нагрузка на ликвидность "Укрзализныци".

УЗ оставляет за собой намерение осуществить дальнейшее рефинансирование этого долга, привлекая финансирование с международного рынка капиталов или одного из украинских банков.

Напомним, в июле 2020-го УЗ реструктуризировала долг перед Сбербанком на $200 млн за несколько дней до конечного срока.

Сбербанк требовал эти деньги в счет погашения долга по кредитному договору, заключенному между банком и госпредприятием "Донецкая железная дорога" еще в 2011 году.

В сентябре Восточный апелляционный суд оставил в силе решение Хозяйственного суда Донецкой области об обязательстве "Укрзализныци" как правопреемника "Донецкой железной дороги" оплатить долг в 68 млн долларов Сбербанку.

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