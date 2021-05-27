В Иране из-за засухи запретили майнинг криптовалют

4,5% всей добычи биткоинов происходит в Иране.

В Иране из-за засухи запретили майнинг криптовалют
Фото: Depositphotos/Urban light

Власти Ирана до 22 сентября запретили майнинг криптовалют, поскольку он привел к отключениям электроэнергии в ряде городов на территории страны.

Об этом в эфире иранского телевидения сообщил президент Ирана Хасан Роухани, пишет Bloomberg.

По словам главы государства, основной причиной отключений электроэнергии была засуха, которая повлияла на генерацию электроэнергии гидроэлектростанциями. В то же время около 85% майнеров работают на территории Ирана без соответствующей лицензии.

Роухани также сказал, что майнинг криптовалют забирает из энергосистемы 2 ГВт электроэнергии ежедневно.

По приблизительным оценкам, 4,5% всей добычи биткоинов происходит в Иране. По данным аналитической компании Elliptic, это позволяет стране обойти санкции и генерировать криптоактивы стоимостью в сотни миллионов долларов, которые можно использовать для закупки импортных товаров.

Как сообщали, цена биткоинов упала более чем на 10% - ниже 40 тысяч долларов - после того, как китайские регуляторы запретили финансовым организациям предоставлять услуги с криптовалютами.

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