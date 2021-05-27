Индийские трубники просят ввести запрет на экспорт стальной продукции

Индийские трубники просят ввести запрет на экспорт стальной продукции

Индийская ассоциация производителей труб IPMA обратилось с письмом в национальное Министерство металлургической промышленности, в котором призвала наложить временный запрет на экспорт стальной продукции из страны, чтобы металл перестал уходить на внешние рынки, а цены на него перестали подниматься.

Как заявляет IPMA, за последние десять месяцев стоимость листового проката в Индии поднялась более чем на 60%, а на качественные марки стали, используемые для изготовления труб для нефтегазовой отрасли, — в 2-2,25 раза. На рынке возник дефицит стальной продукции.

В письме также указывается, что меткомбинаты пересматривают цены на прокат каждые несколько дней и ограничивают объемы внутренних поставок. Это наносит наибольший ущерб малому и среднему бизнесу. Несколько производителей сварных труб в Индии были вынуждены сократить или даже свернуть выпуск.

Повышение цен на прокат, как утверждает IPMA, может привести к замедлению или остановке трубопроводных и инфраструктурных проектов, продвигаемых государством. Поэтому надо принять срочные меры по снижению стоимости стальной продукции.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Иваньковский спиртзавод продали за 90 млн гривеньИваньковский спиртзавод продали за 90 млн гривень
Минимальная зарплата вырастет до 6 500 гривенМинимальная зарплата вырастет до 6 500 гривен
Госдолг Украины вырос на 1,2 млрд доллГосдолг Украины вырос на 1,2 млрд долл
Гендиректор газоснабжающей компании "Нафтогаз Трейдинг" ушел с должностиГендиректор газоснабжающей компании "Нафтогаз Трейдинг" ушел с должности
Производство вагонов в Украине упало на 53%Производство вагонов в Украине упало на 53%
Блок рекламы


Похожие новости
В Иране временно запретили майнинг криптовалют. Причина — сбои в энергоснабженииВ Иране временно запретили майнинг криптовалют. Причина — сбои в энергоснабжении
В Британии заговорили о полном запрете импорта стали из КитаяВ Британии заговорили о полном запрете импорта стали из Китая
Украина запретила импорт электроэнергии из РоSSии и БеларусиУкраина запретила импорт электроэнергии из РоSSии и Беларуси
Власти Вьетнама призывают металлургов ограничивать экспортВласти Вьетнама призывают металлургов ограничивать экспорт
Китай запретил платежным сервисам и банкам операции с криптовалютамиКитай запретил платежным сервисам и банкам операции с криптовалютами
Металлурги Украины нарастили поступления от экспорта черных металлов почти на 40%Металлурги Украины нарастили поступления от экспорта черных металлов почти на 40%
В январе-апреле украинские металлурги отправили на экспорт 83,2% прокатаВ январе-апреле украинские металлурги отправили на экспорт 83,2% проката
Объем экспорта железной руды из Австралии достиг в марте рекордных 14 млрд долл.Объем экспорта железной руды из Австралии достиг в марте рекордных 14 млрд долл.
SOCAR стал новым поставщиком продукции "Роснефти" в УкраинеSOCAR стал новым поставщиком продукции "Роснефти" в Украине
В странах Персидского залива могут ввести защитные пошлины на стальную продукциюВ странах Персидского залива могут ввести защитные пошлины на стальную продукцию
Последние новости
Подгружаем последние новости