"Конти" покупает кондфабрики в роSSийском Иваново, - СМИ

Основным бенефициаром "Конти" является Борис Колесников.

"Конти" покупает кондфабрики в роSSийском Иваново, - СМИ
Фото: ivanovoobl.ru

Юридическая фирма "Юнайтед партнерс", которая действует в интересах украинского производителя кондитерских изделий "Конти", стала победителем торгов по продаже имущества кондитерской фабрики "Красная заря" (Иваново, РоSSия).

Информация о победе "Юнайтед партнерс" на торгах следует из протокола торгов на сайте роSSийского Единого федерального реестра сведений о банкротстве, сообщает роSSийское издание "Ведомости".

О том, что компания действует в интересах "Конти", "Ведомостям" сообщили два инвестиционных консультанта и человек, близкий к организаторам торгов. Отмечается, что запросы в "Конти", "Юнайтед партнерс" и к конкурсному управляющему Евгению Бодрову остались без ответов. Представитель банка непрофильных активов "Траст", в котором заложено имущество фабрики, отказался от комментариев.

"В РоSSии "Конти" работает с 2004 года, ей принадлежат две фабрики в Курской области. Основные инвестиции в производство компания делала до 2015 года, следует из информации на ее сайте. Кроме того, с 2018 года ей принадлежит 19,9% липецкого производителя конфет "Мерлетт". Совокупные мощности в РоSSии в "Конти" составляют 136 тыс тонн продукции в год, сообщала компания", - пишет издание.

Отмечается, что "Конти" покупает "Красную зарю" со второй попытки.

В 2019 году "Красная заря" признана банкротом. Согласно протоколу торгов, при начальной цене в 809,8 млн рублей "Юнайтед партнерс" предложила за актив 452,2 млн рублей.

Группа "Конти" основана в 1997 году. Основные торговые марки - Amour, Bonjour, "СуперКонтик", "Джек". Главный офис и кондитерская фабрика компании расположены в Константиновке (Донецкая область). Еще два предприятия остались в Горловке и Донецке. В РоSSии в Курской области работают дочерняя структура компании "Конти-Рус" и кондитерский комбинат.

Основным бенефициаром "Конти" является Борис Колесников.

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