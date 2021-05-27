GlobalFoundries проведёт публичное размещение акций — это должно принести компании $30 млрд

Компания GlobalFoundries ещё в апреле заявила, что собирается в первой половине следующего года выйти на публичный рынок акций, а также удвоить сумму капитальных затрат с нынешних $1,4 млрд. Деньги потребуются для расширения производственных мощностей, а в ходе IPO организаторы рассчитывают выручить $30 млрд. Финансовые консультанты уже наняты, как сообщают источники.

GlobalFoundries проведёт публичное размещение акций — это должно принести компании $30 млрд

Источник изображения: Bloomberg

Если учесть, что GlobalFoundries превратилась в частную компанию в 2009 году путём продажи производственных активов AMD арабской инвестиционной компании Mubadala Investment, то выход на IPO станет для этого производителя компонентов возвращением на публичный рынок капитала, притом именно американский. Как сообщает Bloomberg, в качестве финансового консультанта GlobalFoundries наняла Morgan Stanley, а прогнозируемая сумма размещения достигает $30 млрд, хотя его сроки пока не уточняются. Представители компании ранее заявляли, что IPO должно состояться в первой половине следующего года, но может быть перенесено и на более ранний срок.

Конъюнктура рынка сейчас благоприятна для GlobalFoundries — ощущается нехватка компонентов, выпускаемых на контрактной основе по зрелым литографическим технологиям. Для расширения производства требуются дополнительные средства, и они как раз могут быть получены в ходе публичного размещения акций. Выйдя на фондовый рынок, GlobalFoundries вынуждена будет отчитываться о своих финансовых показателях, которые до сих пор скрывались от широкой общественности. Судя по решению инвесторов отказаться от освоения 7-нм технологии, которое даже было анонсировано заранее, финансирование бизнеса на определённом этапе столкнулось с трудностями. Что изменит в этом плане IPO, станет понятно уже в следующем году, если оно состоится.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Иваньковский спиртзавод продали за 90 млн гривеньИваньковский спиртзавод продали за 90 млн гривень
Минимальная зарплата вырастет до 6 500 гривенМинимальная зарплата вырастет до 6 500 гривен
Госдолг Украины вырос на 1,2 млрд доллГосдолг Украины вырос на 1,2 млрд долл
Гендиректор газоснабжающей компании "Нафтогаз Трейдинг" ушел с должностиГендиректор газоснабжающей компании "Нафтогаз Трейдинг" ушел с должности
Производство вагонов в Украине упало на 53%Производство вагонов в Украине упало на 53%
Блок рекламы


Похожие новости
Канадскую Algoma Steel купят американцы за 1,7 млрд долл.Канадскую Algoma Steel купят американцы за 1,7 млрд долл.
Китайская Xiaomi официально покинула черный список Трампа. Теперь акции компании могут торговаться в СШАКитайская Xiaomi официально покинула черный список Трампа. Теперь акции компании могут торговаться в США
Amazon купила голливудскую киностудию MGM за $8,45 млрдAmazon купила голливудскую киностудию MGM за $8,45 млрд
Госдолг Украины вырос на 1,2 млрд доллГосдолг Украины вырос на 1,2 млрд долл
Алюминиевые компании Индии возобновляют остановленные проектыАлюминиевые компании Индии возобновляют остановленные проекты
Энергомашспецсталь поставит индийской компании BHEL 96-тонный роторЭнергомашспецсталь поставит индийской компании BHEL 96-тонный ротор
Китайские компании реализуют в Индонезии крупный никель-кобальтовый проектКитайские компании реализуют в Индонезии крупный никель-кобальтовый проект
Налоговики перевыполнили план по наполнению бюджета на 7,6 млрд грнНалоговики перевыполнили план по наполнению бюджета на 7,6 млрд грн
Предприятия Минэнерго наработали на 1,5 млрд грн убыткаПредприятия Минэнерго наработали на 1,5 млрд грн убытка
НАБУ сообщило о подозрении еще семерым в деле завладения 1,2 млрд гривен "ВиЭйБи Банка"НАБУ сообщило о подозрении еще семерым в деле завладения 1,2 млрд гривен "ВиЭйБи Банка"
Последние новости
Подгружаем последние новости