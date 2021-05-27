GlobalFoundries проведёт публичное размещение акций — это должно принести компании $30 млрд

Компания GlobalFoundries ещё в апреле заявила, что собирается в первой половине следующего года выйти на публичный рынок акций, а также удвоить сумму капитальных затрат с нынешних $1,4 млрд. Деньги потребуются для расширения производственных мощностей, а в ходе IPO организаторы рассчитывают выручить $30 млрд. Финансовые консультанты уже наняты, как сообщают источники.

Источник изображения: Bloomberg

Если учесть, что GlobalFoundries превратилась в частную компанию в 2009 году путём продажи производственных активов AMD арабской инвестиционной компании Mubadala Investment, то выход на IPO станет для этого производителя компонентов возвращением на публичный рынок капитала, притом именно американский. Как сообщает Bloomberg, в качестве финансового консультанта GlobalFoundries наняла Morgan Stanley, а прогнозируемая сумма размещения достигает $30 млрд, хотя его сроки пока не уточняются. Представители компании ранее заявляли, что IPO должно состояться в первой половине следующего года, но может быть перенесено и на более ранний срок.

Конъюнктура рынка сейчас благоприятна для GlobalFoundries — ощущается нехватка компонентов, выпускаемых на контрактной основе по зрелым литографическим технологиям. Для расширения производства требуются дополнительные средства, и они как раз могут быть получены в ходе публичного размещения акций. Выйдя на фондовый рынок, GlobalFoundries вынуждена будет отчитываться о своих финансовых показателях, которые до сих пор скрывались от широкой общественности. Судя по решению инвесторов отказаться от освоения 7-нм технологии, которое даже было анонсировано заранее, финансирование бизнеса на определённом этапе столкнулось с трудностями. Что изменит в этом плане IPO, станет понятно уже в следующем году, если оно состоится.



