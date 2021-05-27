Власть ищет инвестора на $35 млн, чтобы превратить Кирилловку в европейский курорт

В поселке хотят провести воду и канализацию.

Власть ищет инвестора на $35 млн, чтобы превратить Кирилловку в европейский курорт
Кирилловка
Фото: fakty.ua

Курортный поселок Кирилловку в Запорожской области хотят превратить в европейский курорт и провести туда воду и канализацию.

Об этом заявил глава Запорожской облгосадминистрации Александр Старух, представляя инвестиционный проект по созданию инфраструктуры водоснабжения и водоотведения в Кирилловке на 35 млн долларов США, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы хотим в ближайшее время все-таки Кирилловку превратить в европейский курорт и провести туда воду и канализацию. Там 400 баз, 60 км побережья, есть все возможности, но нужно немного улучшить инфраструктуру и условия для оздоровления", - рассказал Старух во время форума "UkraineInvest Talks: Dnipro".

Согласно презентации инвестиционного проекта, он рассчитан на 2,5 года с инвестициями в размере 35 млн долларов США.

Проект предусматривает проведение водопровода, отвод воды из р. Молочная для контроля ее уровня и строительство очистных сооружений мощностью 12 тыс. куб. м/сутки. Его реализация позволит обеспечить качественной водой 4,1 тыс. населения Кирилловки и около 2 млн туристов, посещающих курорт каждый год. Ориентировочный срок возврата инвестиций - 10 лет.

Кроме того, проект позволит снизить стоимость услуг для потребителей, а также сократить экологический след в Азовском море и устье р. Молочная.

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