В портовой отрасли Украины готовятся два крупных проекта

В портовой отрасли Украины готовятся два крупных проекта

В Администрации морских портов Украины сообщили о двух крупных проектах в портовой отрасли. Об этом, как пишет ЦТС, рассказал замглавы АМПУ по техническим вопросам и развития инфраструктуры Виталий Липский, выступая на сегодняшнем Ukrainian Ports Forum 2021.

По его словам, АМПУ рассматривает вопрос кредитования.

"На сегодня есть два основных проекта. Первый - строительство контейнерного терминала на Карантинном молу. По нему мы завершили проектирование. У нас есть финансовая возможность завершить проект за 8 лет, но при условии увеличения финансирования его можно завершить за 4 года. Поэтому мы рассматриваем возможность кредитования", - отметил В.Липский.

В презентации проекта отмечается, что термин его реализации - 48 месяцев, а его общая стоимость составляет 11 976 928, 844 млрд гривен, при этом необходимая сумма кредита составит 135,3 млн долл.

По словам замглавы АМПУ по техническим вопросам и развития инфраструктуры, второй проект - реконструкция водных подходов, маневровых зон и операционных акваторий в морском порту Пивденный.

"Там уже был реализован первый пусковой комплекс, осталось еще 3. Мы также планируем рассмотреть возможность привлечения кредитов", - подытожил он.

Согласно информации по проекту реконструкции водных подходов, маневровых зон и операционных акваторий в морском порту Пивденный, его термин реализации составляет 28 месяцев. Общая стоимость проекта - 3 639 111,4 млд гривен, а необходимая сумма кредита - 70 млн долл.

МинПром по материалам ЦТС

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