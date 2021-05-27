До конца 2021 года планируется выставить на аукционы семь крупных предприятий – Шмыгаль

До конца 2021 года планируется выставить на аукционы семь крупных предприятий – Шмыгаль

До конца 2021 года в рамках большой приватизации планируется выставить на аукционы семь объектов. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время форума UkraineInvest Talks: Dnipro, передает ЭП.

"Малая приватизация полностью происходит и продолжается в этом году. Большая приватизация - это семь объектов. Это облэнерго, завод "Большевик", НПЗ, ОГХК ("Объединенная горно-химическая компания"). Они подлежат приватизации в этом году, документы подготовлены, все будет происходить через электронные аукционы в интернете", – отметил он..

Д.Шмыгаль привел в пример приватизацию гостиницы "Днепр" в 2020 году, что, по его словам, создало "привлекательность и понимание для инвесторов, что такое Украина, что такое недвижимость в Украине, что такое развитие бизнеса у нас".

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский подписал закон о возобновлении проведения аукционов по продаже объектов большой приватизации.

Фонд государственного имущества планирует запустить первые аукционы для объектов большой приватизации во втором квартале 2021 года при условии принятия Верховной Радой закона о разблокировке приватизации.

Напомним, госбюджет на 2021 год предусматривает поступления от приватизации на сумму 12 млрд грн.

МинПром по материалам Бизнес Цензор

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