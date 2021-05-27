Cereal Planet прекращает бизнес в Украине и продает активы

В четвертом квартале 2020 года производитель круп получил 6,71 млн евро чистого убытка.

Cereal Planet прекращает бизнес в Украине и продает активы
Фото: inventure.com.ua

Группа компаний Cereal Planet не видит перспектив для работы в Украине из-за низкой динамики развития в области производства круп и продает свой украинский актив - дочернее предприятие ООО "Олимп" (Харьков) после полученных 6,71 млн евро чистого убытка в четвертом квартале 2020 года.

Согласно аудированному отчету Cereal Planet PLС (холдинговая компания группы, Кипр) на Варшавской фондовой бирже 27 мая, компания рассматривает варианты переноса производственных мощностей в ЕС, передает "Интерфакс-Украина".

Производитель круп уточнил, что имеет возможность открыть кредитную линию для покупки новых производственных активов в Европе.

По данным отчета, Cereal Planet в 2020 году сократила выручку в 22,5 раза по сравнению с 2019 годом - до 41,4 тыс. евро, чистая прибыль на 38,2% - до 2,1 тыс. евро, ее активы сократились в 3 5 раза - до 85,35 тыс. евро.

Компания уточнила, что больше не владеет производственными мощностями, но при этом по итогам 2020 года она увеличила производство круп на 37% по сравнению с 2019 годом - до 45,2 тыс. тонн. За отчетный период производство гороха составило 22,5 тыс. тонн (+ 88%), гречки - 9,6 тыс. тонн (+ 28%), булгура - 5,8 тыс. тонн (-7%), пшена - 3, 1 тыс. тонн (-15%).

Cereal Planet выпускала весовые крупы под ТМ "Олимп" - четыре линейки продукции: "Булгур", "Ридлана", "Майфайна", "Златокосиця", под ТМ "Люба ферма" - кормосмеси для животных.

Владельцами компании являются Александр Славгородский, Анатолий и Александр Власенко (по 30,93% акций) и другие собственники (7,2%).

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