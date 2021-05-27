Anglo American хочет печатать запчасти для горнодобывающего оборудования на 3D-принтере

Anglo American хочет печатать запчасти для горнодобывающего оборудования на 3D-принтере

Anglo American установила партнерские отношения с Южноафриканским советом по научным и промышленным исследованиям (CSIR) и американской технологической компанией Ivaldi Group, чтобы изучить возможности цифрового распространения запасных частей для горнодобывающего и перерабатывающего оборудования, которое будет производиться на месте с использованием 3D-печати.

Проект включает анализ инвентаря запасных частей Anglo American, таких как рабочие колеса для насосов, втулки вала, клапаны крышки с прокладкой и буровые коронки для горных пород, изучение влияния внедрения распределенной в цифровом виде цепочки поставок, а затем оцифровка, локальное производство и тестирование этих деталей на предприятиях Anglo American в Южной Африке.

"Возможность отправлять файлы - а не физические запасные части - сократит наш углеродный след, время доставки и затраты на логистику. Важно отметить, что это имеет явный потенциал для создания рабочих мест в промышленности и сфере обслуживания для принимающих сообществ и близлежащих регионов с помощью производственных систем по запросу для производства запасных частей на месте", - отметил Мэтью Чедвик, глава отдела социально-экономического развития и партнерства Anglo American.

Это партнерство является последним проявлением подхода Anglo American к совместному региональному развитию (CRD), который помогает создавать процветающие сообщества в рамках обязательств компании по плану устойчивого развития горнодобывающей промышленности. Посредством стратегического партнерства CRD стремится обеспечить долгосрочное экономическое процветание в принимающих сообществах и регионах Anglo American сверх ожидаемого срока службы рудника. С этой целью Anglo American запустила Impact Catalyst в 2019 году вместе со своими партнерами CSIR, Exxaro, Zutari, World Vision SA и правительством провинции Лимпопо.

МинПром по материалам Steelland

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