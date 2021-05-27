Северодонецкий Азот модернизирует котельный агрегат цеха пароснабжения

Северодонецкий Азот модернизирует котельный агрегат цеха пароснабжения

На Северодонецком "Азоте", входящем в группу предприятий азотного бизнеса Group DF, начата модернизация котельного агрегата цеха пароснабжения, стоимостью 3,1 млн грн.

Как отмечается в сообщении Group DF, цель проекта – увеличить производство объем пара, поставляемого в технологические цеха, и соответственно – увеличить объем производства основной продукции (азотных удобрений). Кроме того, проект позволит снизить потребление заводом электроэнергии.

После реализации проекта производственная мощность котла №2 цеха пароснабжения достигнет проектной мощности в 75 тонн пара в час. Таким образом, предприятие сможет обеспечить стабильное производство пара в нужных объемах.

Пар используется в ключевых цехах завода и необходим для работы всего технологического комплекса предприятия. В год Северодонецкий "Азот" потребляет порядка 1 млн тонн пара.

"Этот проект имеет четкий экономический эффект. Мы достигнем экономии порядка 120 кВт электроэнергии ежечасно. После восстановления на предприятии полного цикла выпуска минеральных удобрений, существенно выросло совокупное потребление пара цехами предприятия. Мы реализуем этот проект, чтобы увеличить объемы производимого пара и в дальнейшем обеспечивать рост объемов производства удобрений", – подчеркнул председатель правления предприятия Леонид Бугаев.

Во время реализации проекта специальными компаниями-подрядчиками будет проведен большой объем монтажных, строительных и других работ. В ходе модернизации будут заменены 186 экранных труб (каждая длиной более 15 метров). Для этого будет разобрана защитная огнеупорная облицовка котла, проведены строительные работы, выполнена замена защитных материалов. Кроме того, в ходе ремонтной кампании будет проведена детальная диагностика котла и устранение дефектов.

Напомним, в первом квартале 2021 года Северодонецкий "Азот" выпустил 265,62 тыс. тонн минеральных удобрений.



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