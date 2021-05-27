Годовой тариф на газ в Киеве установили на уровне 8,70 грн за кубометр

"КиевГазЭнерджи" пожаловалась на отсутствие договора с "Нафтогазом".

Годовой тариф на газ в Киеве установили на уровне 8,70 грн за кубометр
Фото: Depositphotos/mavericklee

"КиевГазЭнерджи", крупнейший поставщик газа в Киеве, с месячным опозданием сообщила размер годового тарифа. Он составит 8,70 грн за кубометр.

Об этом сообщается на сайте компании, который не работал последний месяц.

"ГП "КиевГазЭнерджи" обнародовало такую цену в условиях, когда нет соглашения о купле-продаже природного газа между ГП «КиевГазЭнерджи» и ООО «Газоснабжающая компания «Нафтогаз Трейдинг», хотя все необходимые документы ГП «КиевГазЭнерджи» направило выше указанной компании еще в апреле и до сих пор ждет их согласования. Поэтому газоснабжение киевлян осуществляется за счет газа, который ГП « КиевГазЭнерджи» закупает на открытом газовом рынке. На сегодня цены, предлагаемые рынком, существенно выше, чем 8700 грн за тысячу кубометров", - говорится в пояснении компании.

"КиевГазЭнерджи" - крупнейший поставщик природного газа в Киеве. Компания с 2015 года поставляет природный газ бытовым потребителям столицы. По собственным оценкам, клиентами компании являются около 780 тысяч семей столицы и окрестностей.

Напомним, что из-за холодной погоды зимой 2021 года Кабинет министров был вынужден на два месяца ограничить стоимость газа на розничном рынке. В феврале-марте газопоставляющим компаниям запретили продавать его дороже 6,99 грн за кубометр (такую же цену сохранили и на апрель). В правительстве говорили, что если бы этого не сделали, в феврале тарифы могли бы подскочить до 12 гривен за кубометр.

Чтобы избежать повторения такой ситуации следующей зимой, власти решили ввести годовые тарифы, которые действуют с 1 мая по умолчанию. Большинство крупных газоснабжающих компаний установили цену на уровне около 8 гривен за кубометр, а в целом размер годового тарифа у разных поставщиков колеблется от 7,80 грн до 13,50 грн.

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