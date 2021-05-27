Крупнейшая сделка на рынке недвижимости ЕС. Vonovia покупает конкурента Deutsche Wohnen

Рынок недвижимости в Германии переживает переворот после того, как арендодатель Vonovia SE согласилась приобрести своего конкурента Deutsche Wohnen SE за 19 млрд евро. Об этом пишет Лига со ссылкой на Bloomberg.

Фото: inventure.com.ua

Крупнейшая сделка

По данным издания, это крупнейшая сделка на рынке жилой недвижимости в Европе.

Компании планируют экономить 105 млн евро в год благодаря совместному управлению портфелями активов.

Исполнительный директор Майкл Зан и финансовый директор Deutsche Wohnen Филипп Гросс будут назначены членами правления Vonovia после слияния.

Компания будет контролировать более 500 000 квартир.

Негатив активистов

Их объединение вызвало негатив активистов, особенно в Берлине, из-за укрепления власти крупных собственников недвижимости.

В последние годы немецкие арендодатели сталкивались с общественным давлением из-за роста цен. Deutsche Wohnen стала основной мишенью активистов после приобретения большого количества социального жилья, которое было выставлено на продажу городом для уплаты государственного долга.

Недвижимость в Германии

За последние два десятилетия найти дом в столице Германии стало все труднее. С 2009 года цены на аренду жилья во многих районах выросли более чем вдвое. Это заставило местные власти установить ограничения на повышение арендной платы в 2020 году. Однако Конституционный суд отменил это решение в прошлом месяце.