Крупнейшая сделка на рынке недвижимости ЕС. Vonovia покупает конкурента Deutsche Wohnen

Рынок недвижимости в Германии переживает переворот после того, как арендодатель Vonovia SE согласилась приобрести своего конкурента Deutsche Wohnen SE за 19 млрд евро. Об этом пишет Лига со ссылкой на Bloomberg.

Крупнейшая сделка на рынке недвижимости ЕС. Vonovia покупает конкурента Deutsche Wohnen
Фото: inventure.com.ua

Крупнейшая сделка

По данным издания, это крупнейшая сделка на рынке жилой недвижимости в Европе.

Компании планируют экономить 105 млн евро в год благодаря совместному управлению портфелями активов.

Исполнительный директор Майкл Зан и финансовый директор Deutsche Wohnen Филипп Гросс будут назначены членами правления Vonovia после слияния.

Компания будет контролировать более 500 000 квартир.

Негатив активистов

Их объединение вызвало негатив активистов, особенно в Берлине, из-за укрепления власти крупных собственников недвижимости.

В последние годы немецкие арендодатели сталкивались с общественным давлением из-за роста цен. Deutsche Wohnen стала основной мишенью активистов после приобретения большого количества социального жилья, которое было выставлено на продажу городом для уплаты государственного долга.

Недвижимость в Германии

За последние два десятилетия найти дом в столице Германии стало все труднее. С 2009 года цены на аренду жилья во многих районах выросли более чем вдвое. Это заставило местные власти установить ограничения на повышение арендной платы в 2020 году. Однако Конституционный суд отменил это решение в прошлом месяце.

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