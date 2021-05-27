НБУ согласовал главу Правления Айбокс Банка Петра Мельника

Новым главой Правления, А О «Айбокс Банк» согласован Мельник Петр Петрович. Об этом банк сообщил на своем веб-сайте. Соответствующее решение об утверждении Национальный банк Украины принял на основе собеседования 25.05.21.

Петр Мельник работает в банковской сфере с 2005 года. В частности, более 5 лет руководил Управлением развития в АО «Банк Січ», после чего стал Главой Правления данного банка, а с 2019 года возглавлял КБ «Альпари Банк».

На новой должности Петр Мельник продолжит имплементировать в банке стратегии транзакционного бизнеса и новеллы законодательства в данной отрасли украинского е-commerce.

«Очень рад присоединиться к команде профессионалов IBOX Bank, которым за полтора года удалось радикально изменить восприятие банка на отечественном рынке. Нам предстоит большая работа по масштабированию, развитию экосистемы наиболее популярных услуг для партнеров, а также выполнению планов по капитализации и других целей, предусмотренных стратегией банка. Уверен, опыт и экспертиза помогут нам добиться поставленных задач», — заявил Петр Мельник.